認姦小六女童傳染性病 37歲搬運工判6年4月

事主與母同受創 加刑因素

被告古鴻昌（現年39歲）承認兩項非禮罪，各一項強姦罪及向兒童作出猥褻行為罪。庭上指出，被告讀至中三，曾因藏毒被判監。辯方求情稱，被告已有悔意，他當時不知自己有性病，又指案件不涉違反誠信或暴力。創傷報告顯示，案發時11歲的事主X患創傷後壓力症候群，她感到羞恥，間中有自殘念頭，事件影響她結交朋友。X的母親亦有抑鬱症狀，與X均需接受心理治療。

法官指出，被告和X的年紀相距26歲，他侵犯女童罪行嚴重，判刑須表達對此等行為不齒。法官批評被告變本加厲，兩周內一而再、再而三犯案；被告非禮X後親暱地稱呼她，歪曲她對事件的理解，又指示她刪除信息；本案導致X與母親心理受創，為加刑因素。

根據案情，2022年8月24日，不時在秀茂坪附近公園流連的被告向途經的X揮手，他取得X的手機號碼後跟X傳信息聊天。同月26日，X以為有共同朋友前往被告的屋邨住所，遂應邀出席。被告在牀上用手指插她的私處，X恐怕被告有武器而不敢作聲，被告又強迫X手淫和口交至射精。

其後X上補習中心時見到被告突然出現，她憂慮被告將上述事件告訴別人，於是應被告要求在同月29日再到其住所。被告脫去X的衣服，並問X「破咗處未」，在X不情願下強姦她。9月某日，被告又在屋邨梯間非禮X。同月，X的母親查看X的手機，見到被告傳送信息稱「好想你含住我棒棒」，因而揭發事件及報警，其後X證實感染性病。

【案件編號：HCCC408、409/23】