兩兒盼團聚官酌情 父母圖攬子死 囚9月

女被告為C.Y.S.（33歲，案發時，下同），男被告為W.Y.C.（38歲），控罪涉及兩人的兒子X和Y（分別6歲及2歲），兩人另育有一幼女。兩人還押候審約5至7個月，昨入獄服刑。

長子呈全家福 母泣不成聲

辯方判刑前呈上X畫的全家福，內有兩名被告、X、Y和幼妹。暫委法官周燕珠表示，畫中的一家五口笑容滿面，反映X渴望和父母團聚。惟周官強調本案性質嚴重，兩名被告有責任照顧子女，卻在數小時內連續燒炭，X和Y毫不知情，完全無選擇生存的權利，不宜判感化令。周官指本案源於女被告無法償還近300萬元債務，她事後申請破產，重犯機率較低；至於男被告有「愛妻號」之稱，順應妻子要求而燒炭，相信已汲取教訓。

周官表示，兩名被告對兒子的愛惜毋庸置疑，兒子事後無承受身體傷害，反遭心靈創傷，例如父母還押後，兒子有情緒波動，承擔「不能承受的痛苦和焦慮」；直至父母保釋，可和兒子見面，兒子的情緒穩定下來。周官稱，被告尋死不能解決問題，只會令問題惡化，考慮兒子盼望和父母團聚，採納10個月為量刑起點，另因事件相隔兩年多，酌情減至9個月監禁。

父稱深感後悔 談及子女痛哭

辯方求情稱，X和Y目前由外祖父照顧，心理報告指X誤以為母親燒炭是為了滅鼠，對於和父母分開感焦慮不安，而Y案發時年幼，不記得事發經過。辯方形容本案是悲劇，被告在極大心理壓力下犯事，若非壓力太大，本案不會發生，幸好沒有真正傷害X和Y。

辯方提及兩名被告在獄中錯過陪伴兒子的機會，已是深切懲罰，亦對家人在外奔波感慚愧。辯方透露，女被告近期破產，居屋單位被頒發收樓令；男被告則在親友探監時表示「千句萬句都是對不起」，談及子女會大聲痛哭。

【案件編號：DCCC 129/23】