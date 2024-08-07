國民教育年曆 9．22中國農民豐收節列「重要日子」

另外，6月1日「國際兒童節」亦首納入規劃年曆，教育局建議學生就中國傳統兒童玩具、遊戲，做資料蒐集或專題研習。

納入6．1兒童節 倡研中式玩具遊戲

8月15日「全國生態日」亦首見於規劃年曆，局方稱學生可閱讀國家保護生態環境的資料，並做專題研習，探討如何改善和保育香港環境、實踐綠色和低碳生活。

教育局昨致函各學校，提醒學校須參閱2024/25學年的規劃年曆，在重要日子配合相關科目及跨學科課程範疇的教學，並安排課堂以外的活動，助學生「準確把握『一國兩制』、《憲法》和《基本法》構成的憲制秩序、國家安全重要意義等」。

提醒學校配合 安排課外活動

局方又表示，今年10月1日將迎來中華人民共和國成立75周年，「印證國家在中國共產黨的領導和人民同心同德下，經歷多年奮鬥取得的輝煌成就，意義非凡」，提醒學校應籌辦多元化的賀國慶活動，營造熱烈的喜慶氛圍，並讓師生、家長參與，「為國家的成就感到自豪，厚植愛國情懷」，局方表示將發出通函，公布教育局舉辦一系列國慶活動。