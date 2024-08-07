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港聞

港聞二

李家超：護國安沒有完成時

【明報專訊】國家安全展覽廳昨早舉行揭幕禮，特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、國安公署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春等多名官員出席。李家超致辭稱，今年是國家主席習近平提出總體國家安全觀10周年，港府亦完成《基本法》23條立法的憲制責任，徹底終止「國家安全不設防」的歷史，是全力拼經濟、謀發展的最佳時機；惟國際形勢複雜，地緣政治緊張，國家安全風險不容忽視，形容維護國家安全「只有進行時，沒有完成時」。

李家超續說，港人必須增強憂患意識、底線思維，維護國安是特區政府的責任，也是香港居民共同義務，會透過安排各界參觀國安展覽廳，更好地推動全民國安教育，加強市民維護國安的意識和承擔。

鄭雁雄：正在由治及興光明大道前行

鄭雁雄說，「經歷了由亂到治，今天的香港特區正在由治及興的光明大道上勇毅前行」，但仍須保持警覺，相信展廳必將「厚植維護國安的土壤」。他另提及香港運動員在巴黎奧運的表現「驚艷全球」，形容張家朗和江旻憓是「書寫劍擊世界第一、雙劍同摘雙金的傳奇故事」，亦充分展現新時代香港青年自強不息、吹不垮的獅子山精神，為香港推進高質量發展帶來堅定信心。

董經緯稱，回顧香港由亂到治，再由治及興的歷史，最深刻是國安堅如磐石，才可保佑長期繁榮，重申「維護國家安全只有一國之責，沒有兩制之分」。他稱展覽廳成為常態化宣傳教育基地，是闡釋總體國家安全觀的重要平台，介紹國安觀科學體系重點內容，必將推動此重大戰略思想深入人心。

崔建春稱，展覽廳落成是開展國安教育的務實舉措，為香港市民尤其青年，提供理解及認識國安的一個重要窗口。他說，現時香港由治及興的局面來之不易，中央依法治港，果斷制定港區國安法、完善選舉制度，重申未來只有堅持維護國安，才可凝心聚力發展。

基本法委員會前副主任譚惠珠參觀展廳後向傳媒表示，本港有一個常設地方讓港人或旅客了解香港的國安事實及法律；展廳多個互動環節可助年輕人從中尋求答案，對學生及青年教育有很大幫助。基本法委員會副主任黃玉山稱展覽內容豐富，望更多年輕人參觀。

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