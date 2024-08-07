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國安展廳今開放 涵國家成就反修例 歷史博物館2樓常設 入場須安檢

【明報專訊】去年《施政報告》提出設置展覽廳，提高市民維護國家安全意識。常設於尖沙嘴歷史博物館2樓的國家安全展覽廳昨開幕，今起對外開放，參觀者須先經過安檢方可進入。展廳內容涵蓋一國兩制、國安相關法律、中國極地及航天成就等；其中圍繞香港情况的展區，列出反修例事件中的破壞設施統計和展出警方執勤工具，並形容事件為「港版『顏色革命』」。展廳負責人表示，擬透過教育局邀請全港中小學校參觀，又透露首兩周的導賞團已率先向公務員開放，名額已爆滿。

保安局長鄧炳強表示，預料一年有超過10萬人次參觀展覽廳，又指大會已安排紀律部隊青年團體到場參觀，期望可加深市民對國家安全的認識。被問到展覽廳所需成本，他稱有關費用屬國家安全相關工作的撥款，「根據《港區國安法》是不能透露（細項）」。昨午已有數十名小學生受邀率先參觀展覽。

屬國安工作撥款 鄧炳強：不能透露細節

展覽廳由國安委主辦，佔地超過1100平方米，共有6個區域，包括播放香港歷史短片、介紹中國建國歷史、一國兩制、國家安全、總體國家安全觀等，並回顧《港區國安法》及《維護國家安全條例》的立法進程。

其中介紹與香港特區有關的國家安全法律「國安立法 長治久安」展區，展出反修例期間警方使用的頭盔、手套、盾牌等裝備，以及警告旗幟。有展板以「2019年港版『顏色革命』令香港陷入深淵」為題，指反修例事件源自敵對勢力與境內反中亂港分子勾連，誣稱特區政府提出的《逃犯條例》修訂是「送中條例」，策劃全港大規模暴亂，並指暴徒行為令「香港曾一度出現回歸以來最嚴峻的局面，一國兩制幾乎毁於一旦」。

稱國安法粉碎港版「顏色革命」

另一展板列出反修例相關數字，包括一人死亡、629名警員受傷等（見表）。展板又稱，中央為恢復香港的社會穩定，果斷制定《港區國安法》，粉碎港版「顏色革命」的圖謀，不少曾獲境外勢力資助指使、從事危害國家安全的反中亂港分子和組織竄逃離港或停止運作，令香港告別動盪不安局面，社會逐漸安定。

展覽廳亦展出大批展品，包括21個模型和46件實物。其中一個焦點展品為北京巿人民政府送贈、於2020年6月30日《港區國安法》頒布實施當日在天安門廣場升起的特大國旗；以及由國家博物館送贈的《開國大典》油畫1：1比例複製品，為首次在內地以外地方展出，畫中描繪中央人民政府主席毛澤東宣布新中國成立一刻。

部分展品展示中國在多個國家安全領域的成就，名為《明月照我還》的月球土壤展品由國家航天局借出，其設計寓意中國在太空工程上的多項創舉，例如底座寬17厘米，象徵從2004年嫦娥工程正式開展，至2020年「嫦娥五號」返回地球歷時17年。另有首次在港展出1：9 比例的長征五號B運載火箭模型（高6米），紀念中國航天事業發展的奮鬥史。

工作人員：須查袋 不得帶長傘

根據國家安全展覽廳網頁，參觀守則條文與原來歷史博物館的守則有別，包括新增要求參觀者遵從工作人員的安檢指示，不可攜帶宣傳橫額、彩旗、印有口號的宣傳單張進入展覽廳，並嚴禁在內使用或展示。工作人員稱，安檢主要檢查隨身袋，和不得攜帶長雨傘入場。康文署表示，國家安全展覽廳位置前身為歷史博物館其中一個專題展廳。在2020年底關閉的常設展覽「香港故事」佈展工作則仍在進行，暫未公布重開日期。

相關字詞﹕歷史博物館 港區國安法 國安委 鄧炳強 國家安全 國家安全展覽廳

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