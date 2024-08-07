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工商界就習回信辦座談會 鄭雁雄冀港由超級聯繫人變超級盈利點

【明報專訊】國家主席習近平上周回信祖籍寧波的香港企業家，本港工商界昨日舉行座談會。中聯辦主任鄭雁雄在會上讀出港澳辦主任夏寶龍的「指導意見」稱，期望港澳工商界以回信作為指引，透過實際行動貢獻港澳和國家發展。鄭又說，香港是國家全面深化改革的「持份者、先行者、貢獻者、創新者」，冀本港善用國際化、創科等優勢，由「超級聯繫人」轉化為「超級盈利點」。

習近平上星期向祖籍寧波的香港企業家回信，希望他們發揮優勢，積極主動融入國家改革開放大局，為國家作出新貢獻。本港工商界昨日舉行座談會，鄭雁雄、財政司長陳茂波等官員及多個商會代表出席。

夏寶龍的意見認為，回信指明港澳發展的前進方向，冀港澳社會特別是工商界以此為指引，傳承愛國心和桑梓情，「積極識變、應變、求變」，支持政府施政和推動一國兩制行穩致遠，為國家發展作更大貢獻。他認為回信充分體現習近平對香港企業家的肯定和鼓勵，期望本港繼續鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，建立「國際高端人才聚集高地」，推動大灣區及「新質生產力」發展。

鄭雁雄則就香港如何貫徹三中全會精神提出倡議，他期望香港在國家改革發展中「不做旁觀者，要做局中人」，發揮國際專業人才庫、普通法等優勢，利用本港國際金融中心、投資融資國際平台等角色，並善用創科、人才優勢。

他說，本港要守住法治精神和文化優勢，發展新質生產力，「香港要充分把握什麼要守住不能變、什麼要跟上一齊變、什麼要領先帶頭變」。

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