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港聞一

用放大鏡讀書 眼疾生DSE考25分入科大

【明報專訊】筆劃分明的文字躍然紙上，但在DSE考生楊裕陽眼中卻難以分辨。裕陽雙眼視力不足一成，上課、溫習常要借助放大鏡，為求看清每字每句，有時更要湊近書本。裕陽從未自怨自艾，並稱對讀書影響不大，在DSE考獲最佳5科25分，將入讀科大「工程學－延伸主修人工智能課程」，成為該校經大學聯招（JUPAS）「殘疾申請人特別考慮」階段取錄的唯一新生。

讀漢字費力「間」「聞」難辨

全科考試獲加時

先天罹患眼疾的裕陽，左眼視力餘4%，右眼視力餘8%，從小眼前影像都是模糊一片。裕陽原本就讀專收視障生的心光學校，4年前轉至傳統名校聖保羅書院，重讀中三。他憶述，轉校初時壓力頗大，「由全中的教學模式轉至主要是英文，要不斷補習」，才慢慢趕上學習進度。

學業成績維持前列，不過裕陽到DSE開考前仍對中文科憂心忡忡。他說中文字筆劃較複雜，「看上來一嚿嚿」，「例如時間的『間』、新聞的『聞』比較似，就要看上文下理」。裕陽在DSE獲特別考試安排，中文科改以電腦打字作答，所有科目亦獲加乎33%至75%，最終考獲最佳5科25分，最擅長的數學奪5*，最擔心的中文亦考獲4。

新學年將升讀大學，裕陽自言對新環境「有一點害怕」。過往他跟中學同學相處融洽，同學不時忘記他患眼疾，「會無端端話對面有啲咩睇，我要表示我睇唔到，佢哋先至醒起」。他希望盡快融入大學生活，「好像正常普通學生那樣，過下U Life、參加多些活動，裝備一下自己」。

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