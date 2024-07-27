用放大鏡讀書 眼疾生DSE考25分入科大

讀漢字費力「間」「聞」難辨

全科考試獲加時

先天罹患眼疾的裕陽，左眼視力餘4%，右眼視力餘8%，從小眼前影像都是模糊一片。裕陽原本就讀專收視障生的心光學校，4年前轉至傳統名校聖保羅書院，重讀中三。他憶述，轉校初時壓力頗大，「由全中的教學模式轉至主要是英文，要不斷補習」，才慢慢趕上學習進度。

學業成績維持前列，不過裕陽到DSE開考前仍對中文科憂心忡忡。他說中文字筆劃較複雜，「看上來一嚿嚿」，「例如時間的『間』、新聞的『聞』比較似，就要看上文下理」。裕陽在DSE獲特別考試安排，中文科改以電腦打字作答，所有科目亦獲加乎33%至75%，最終考獲最佳5科25分，最擅長的數學奪5*，最擔心的中文亦考獲4。

新學年將升讀大學，裕陽自言對新環境「有一點害怕」。過往他跟中學同學相處融洽，同學不時忘記他患眼疾，「會無端端話對面有啲咩睇，我要表示我睇唔到，佢哋先至醒起」。他希望盡快融入大學生活，「好像正常普通學生那樣，過下U Life、參加多些活動，裝備一下自己」。