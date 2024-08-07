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醫科聯招收生佔比 中大69%港大53% 後者按年升7.8百分點 連續9年不「達標」

【明報專訊】大學聯招（JUPAS）結果今日揭曉，今年度有357人經JUPAS入讀兩大醫學院醫科，當中202人選擇中大，佔該校醫科學額68.5%；港大醫科則有155人，佔其學額52.5%（見表），較去年升7.8百分點，惟連續9年不達「75%醫科學額經JUPAS取錄」的承諾。中大醫學院長趙偉仁表示，中大醫科課程吸引大多數有志在港讀醫的學生，對此非常高興，反映教研質素受認同。

中大早前表示，該校經學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）的非聯招途徑，取錄部分學生讀醫科，連同今日放榜，中大醫科共收212名DSE生，佔學額72%。趙偉仁表示，醫科取錄的DSE生佔比繼續維持70%，「反映中大醫學院的教研質素受學界、家長及社會的歡迎和認同」。

翻查資料，港大醫學院前院長梁卓偉2013年曾承諾「75%學額經JUPAS取錄」，今年已連續9年不達標。港大昨日發稿稱，各JUPAS課程收生成績理想，整體分數比去年高。

揀中大狀元：「細組」文化助適應

兩大醫學院各有295個學額，其中經聯招取錄的，中大佔202人、港大155人，其餘學額經其他途徑收生，包括IB課程學生。兩校收生計分方法不一，中大昨日發稿稱「全港首100名尖子，近半選擇中大讀醫」，其中以5**為7分計算，有34名中大醫科新生在DSE考獲6科40至42分；中大又稱如以該程式計算，港大醫科同分新生有16人。

今年10名DSE狀元有8人有志讀醫，中大醫學院昨稱有5名狀元揀中大醫科。上月DSE放榜時，還未定去向的聖若瑟書院超級狀元廖俊翔昨向本報表示決定入中大醫科，他喜歡中大校園氣氛，又說中大「細組」文化可幫他適應大學環境，最期待書院生活。他將入讀「環球醫學領袖培訓專修組別」，相信導師可協助他做好生涯規劃。早前同樣未選定大學的香港中國婦女會中學狀元姚臻怡，昨亦表明選擇中大醫科。

1800人達大學門檻未獲取錄

另外大學聯招處公布，今年有39,634人申請JUPAS，其中15,776人（39.8%）獲正式遴選取錄資格，獲八大和都大取錄。翻查考評局數據，今年DSE有17,638人達「332A22」入大學門檻，意味當中1862個成績跨過門檻的考生未能升讀八大或都大，可考慮自資院校等升學途徑。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕狀元 港大醫學院 中大醫學院 聯招 醫科

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