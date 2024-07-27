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【Emily】維港泳首設同行者 優悠組孖住游 11．10舉行 公開水域錦標賽隔12年維港再上演

【明報專訊】本地體壇年度盛事「新世界維港泳」噚日公布將喺11月10日早上舉行，已接受網上報名。今屆參賽名額維持舊年4000個，其中「優悠組」首設「同行者」安排，參加者可選擇同另一個泳手喺相同時段落水。同場亦會舉行「第11屆亞洲公開水域游泳錦標賽」，係相隔12年後再喺維港上演。

報名截至8．26 歡迎國際選手

今屆維港泳路線與往年相同，起點係灣仔金紫荊廣場公眾碼頭，游去尖沙嘴星光大道，全程約一公里。比賽主題係「躍在維港 閃亮全城」，主辦方中國香港游泳總會會長王敏超話，為咗令賽事更國際化，今屆公開組及優悠組歡迎大灣區以外泳手參與。

比賽噚日起接受報名，今個月26號截止。賽事繼續設「優悠組」同「競賽組」，前者喺新安排下需「先水試、後抽籤」以獲得參與資格，而所有參加者都要通過9月份嘅水試（持其他認可成績者除外）。水試要求優悠組及競賽組參加者分別喺45分鐘及35分鐘內游完1500米。優悠組今屆續設「飛躍新世界盃」，鼓勵「新世界飛魚計劃」學員參加。

另外，競賽組分別設「公開組」及「第11屆亞洲公開水域游泳錦標賽」，後者相隔12年再喺維港上演，賽道長約5公里，每個亞洲國家或地區最多可派男女選手各3人出戰。「公開組」賽道維持約一公里。

維港泳1906年首辦，1979年停辦，至2011年復辦，2019及2020年因社會事件及疫情停辦，2021年喺嚴格防疫措施下復辦並削減名額至1500人。比賽至舊年全面復常。

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