灣區熱搜：駕駛測試擴至市中心 相關車險法規「尚在路上」

事實上，大灣區在推動自動駕駛領域的發展上站於全國前列。廣州市是首個批准5G遠程駕駛測試、發放載客測試牌照、認可其他地區智能網聯汽車道路測試許可的城市；深圳在2022年推出的《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》，則是全國首部智能網聯汽車管理法規。

不過作為全新事物，自動駕駛汽車的全面商業化乃至全面普及，還有很多空白需要填補。例如自動駕駛汽車發生交通意外後的責任，目前還沒有全國法規釐清，只有像深圳或北京的地方法規可供參考，據深圳上述管理條例規定，自動駕駛汽車在無駕駛人期間發生交通違法事故，原則上由車輛所有人、管理人承擔違法和賠償責任。

遇事故乘客可追責平台

行人可向車輛所有人索償

另外，若自動駕駛汽車發生交通意外，乘客及行人該如何索償，廣東華進律師事務所合伙人律師梁宇麒指出，如果受害人是乘客，基於乘客與網約車平台有合約關係，乘客可向網約車平台要求賠償；如自動駕駛汽車被認定須承擔責任，以深圳的規定為例，乘客也可向車輛所有人、管理人要求賠償。

梁宇麒又表示，如受害人是行人，而網約車平台亦是車輛所有人及管理人，行人亦可向網約車平台要求賠償，否則便向車輛所有人、管理人索償。

除了事故責任與索償問題，與自動駕駛相關的汽車保險也有空白。目前市面沒有專屬自動駕駛的商業保險。去年11月工業和信息化部等四部委公布的《智能網聯汽車准入和上路通行試點實施指南（試行）》，提出企業要為自動駕駛汽車上路購買機動車交通事故責任強制保險，以及每輛車不低於500萬元人民幣的交通事故責任保險，以覆蓋第三者事故中的經濟賠償責任。

保險行業人士指出，制訂自動駕駛專屬保險的難點在於涉及大量數據，包括複雜自駕系統及運算法，還要考慮數據隱私保護。

涉大數據運算 需考慮私隱

為了給自動駕駛汽車提供更多專門保險產品，目前保險公司、車企及科企均在探索自動駕駛汽車的商業保險問題，包括保險公司與車企、自動駕駛科技企業，以及智能網聯測試示範區、網絡安全認定機構合作，研究對測試設備、安全員及乘客、第三者等方面的保險產品。