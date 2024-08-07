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灣區熱搜：自動駕駛巴士：共6路線 廣州塔線適合觀光

自動駕駛巴士

【明報專訊】廣州巴士集團於去年初試行自動駕駛巴士路線，去年底正式營運，現時在市內提供6條路線，分別是廣州塔線、生物島1號及2號線、琶洲環線、雍景灣便民線及夏港街便民線。每條路線營運時間不同，以廣州塔線為例是早上8時到翌日凌晨1時，乘客可用微信小程序「智慧小巴」了解各路線營運和班次情况。

早8時至凌晨1時營運

對於想體驗自動駕駛巴士的港人而言，廣州塔線是最適合的選擇，從廣州塔出發，經閱江西路至阿里巴巴大廈掉頭，再原路折返廣州塔，除了能順便參觀廣州的地標廣州塔外，透過車身大玻璃窗也能欣賞琶洲沿江風景。廣州塔線每半小時一班，車票每位2元，繞一圈約20分鐘。購票方面，早上8時至晚上9時直接到車站以羊城通乘車碼或廣州地鐵乘車碼支付，上車投幣亦可，但不設找贖，羊城通及廣州地鐵乘車碼都可透過同名微信小程序登記取得；晚上9時至凌晨1時則要在「智慧小巴」小程序預約，但全程免費。

要注意的是，路線所採用的是小型自動駕駛巴士，每輛只可坐6人，在中途站沒人下車的話是不能上客，因此最好在總站乘坐。

巴士上亦有安全員，可能因為乘客多是觀光客，安全員與乘客的互動較多。記者試坐當日，有小孩因不肯佩戴安全帶，還嘗試觸碰緊急煞停鍵，安全員差點要求小孩和父母下車；巴士開行後，安全員也多次提醒該父母看緊小孩，免生意外。

另外，深圳巴士集團早前宣布在前海開通4條自動駕駛巴士線路。

試乘片段

link.mingpao.com/82746.htm

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