灣區熱搜：文遠知行：只供3座車款 優惠遜小馬

WeRide Go的服務時間為每日早上9時至傍晚6時，叫車過程同樣是選擇平台指定的上落車點，但跟小馬智行不同，街上不設車站，只能憑平台上的地圖確認上車地點，不過其自動駕駛汽車車身藍色，較好辨認，平台也會提供站點實景照片。

此外，平台沒有車型或是否有安全員的選項，也不能用車尾箱放行李，前座則同樣不能乘坐，因此一輛車最多只能坐3人。

路况顯示較粗略

記者在平日下午試約，平台接單速度也很快。上車後，後座也設顯示屏幕，需要先按屏幕的「解鎖」鍵，再按「出發」才會開車，安全員也有出聲提示。行駛時，屏幕亦會顯示路况，但相比起來，此車屏幕只以一團團像豆腐的四方體來表示周圍車輛，一條條柱體表示行人。

車速同樣維持在時速40至60公里，行駛表現平穩，轉彎和U形掉頭也很順暢，而且十分「禮讓」，會提前很早靠左線準備轉彎或掉頭，遇到有車切線亦會放慢車速讓對方「插隊」。

記者選擇的路程全長5.8公里，大約花費25分鐘，原車費19.6元，扣除優惠後實收17.64元，優惠程度不及小馬智行。同樣路程叫滴滴約車，預計時間12分鐘，車費在20至23元之間。

試乘片段

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