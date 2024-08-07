灣區熱搜：小馬智行：定點上落 可選無安全員5座商務車

【明報專訊】手機下載小馬智行的自動駕駛網約平台PonyPilot，以內地電話號碼註冊登記便可使用。小馬智行現時自動駕駛網約車服務範圍分別在深圳市南山區及廣州市南沙區，其中深圳的服務時間為平日早上8時30分至晚上10時30分，周末和法定節假日除外；廣州則是每日早上8時至晚上10時30分。
叫車過程與一般網約車類似，最大不同是只能選擇指定上落點，街上亦設置車站方便用戶記認。填好上落車地點，預約車輛時可選3座SUV或5座商務車（不計乘客不能坐的兩個前座），其中5座商務車可使用車尾箱擺放行李。此外，乘客可選有安全員及沒安全員的自動駕駛汽車，或沒特別要求，但要注意的是，沒安全員的自動駕駛汽車較少供應，可能要等較長時間才有車。
記者早前在平日中午於南沙區試乘，在沒特別要求無安全員自動駕駛汽車之下，立即有車接單，比起去年初等一小時也沒車的經歷，可見平台投放數量增加。汽車到達後，需等待其完全停定及車門解鎖，後座設有兩個顯示屏，上車後要輸入手機號碼尾4位數字，確定後才會開車。
雖然派來的是有安全員的自動駕駛汽車，但全程安全員不發一言，恍如空氣般不存在，如佩戴安全帶、到達目的地等提示都是透過車上的廣播向乘客發出。後座屏幕也會顯示當前路况的3D立體畫面，能看到自動駕駛汽車的位置、行走方向，車輛周圍的汽車、行人，連電動單車及三輪車都可分辨。行駛期間車輛轉彎平穩，行經隧道時信號也未受影響；全程時速維持在40至60公里之間，就算路上沒其他車輛也不會加速。
落車點被佔 安全員手動停
行程雖大致順暢，惟到達目的地時，站點被其他汽車佔用，系統判斷嘗試爬頭，此時記者留意到安全員改以人手操作，將車停定並開門落客。計算下來，6.4公里的車程用時約18分鐘，收費方面，原價車費21.8元（人民幣，下同），扣除優惠實收10.4元，與滴滴約車相比，同樣路程預計9分鐘，收費約13至16元。
另外，小馬智行也提供預約車服務，可提前1至4日指定時間內預約無安全員的自動駕駛汽車；當記者嘗試預約，發現往後4天的所有時段都已滿額。