灣區熱搜：小馬智行：定點上落 可選無安全員5座商務車

叫車過程與一般網約車類似，最大不同是只能選擇指定上落點，街上亦設置車站方便用戶記認。填好上落車地點，預約車輛時可選3座SUV或5座商務車（不計乘客不能坐的兩個前座），其中5座商務車可使用車尾箱擺放行李。此外，乘客可選有安全員及沒安全員的自動駕駛汽車，或沒特別要求，但要注意的是，沒安全員的自動駕駛汽車較少供應，可能要等較長時間才有車。

記者早前在平日中午於南沙區試乘，在沒特別要求無安全員自動駕駛汽車之下，立即有車接單，比起去年初等一小時也沒車的經歷，可見平台投放數量增加。汽車到達後，需等待其完全停定及車門解鎖，後座設有兩個顯示屏，上車後要輸入手機號碼尾4位數字，確定後才會開車。

雖然派來的是有安全員的自動駕駛汽車，但全程安全員不發一言，恍如空氣般不存在，如佩戴安全帶、到達目的地等提示都是透過車上的廣播向乘客發出。後座屏幕也會顯示當前路况的3D立體畫面，能看到自動駕駛汽車的位置、行走方向，車輛周圍的汽車、行人，連電動單車及三輪車都可分辨。行駛期間車輛轉彎平穩，行經隧道時信號也未受影響；全程時速維持在40至60公里之間，就算路上沒其他車輛也不會加速。

落車點被佔 安全員手動停

行程雖大致順暢，惟到達目的地時，站點被其他汽車佔用，系統判斷嘗試爬頭，此時記者留意到安全員改以人手操作，將車停定並開門落客。計算下來，6.4公里的車程用時約18分鐘，收費方面，原價車費21.8元（人民幣，下同），扣除優惠實收10.4元，與滴滴約車相比，同樣路程預計9分鐘，收費約13至16元。

另外，小馬智行也提供預約車服務，可提前1至4日指定時間內預約無安全員的自動駕駛汽車；當記者嘗試預約，發現往後4天的所有時段都已滿額。

試乘片段

link.mingpao.com/82745.htm