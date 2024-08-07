明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：小馬智行：定點上落 可選無安全員5座商務車

小馬智行

【明報專訊】手機下載小馬智行的自動駕駛網約平台PonyPilot，以內地電話號碼註冊登記便可使用。小馬智行現時自動駕駛網約車服務範圍分別在深圳市南山區及廣州市南沙區，其中深圳的服務時間為平日早上8時30分至晚上10時30分，周末和法定節假日除外；廣州則是每日早上8時至晚上10時30分。

叫車過程與一般網約車類似，最大不同是只能選擇指定上落點，街上亦設置車站方便用戶記認。填好上落車地點，預約車輛時可選3座SUV或5座商務車（不計乘客不能坐的兩個前座），其中5座商務車可使用車尾箱擺放行李。此外，乘客可選有安全員及沒安全員的自動駕駛汽車，或沒特別要求，但要注意的是，沒安全員的自動駕駛汽車較少供應，可能要等較長時間才有車。

記者早前在平日中午於南沙區試乘，在沒特別要求無安全員自動駕駛汽車之下，立即有車接單，比起去年初等一小時也沒車的經歷，可見平台投放數量增加。汽車到達後，需等待其完全停定及車門解鎖，後座設有兩個顯示屏，上車後要輸入手機號碼尾4位數字，確定後才會開車。

雖然派來的是有安全員的自動駕駛汽車，但全程安全員不發一言，恍如空氣般不存在，如佩戴安全帶、到達目的地等提示都是透過車上的廣播向乘客發出。後座屏幕也會顯示當前路况的3D立體畫面，能看到自動駕駛汽車的位置、行走方向，車輛周圍的汽車、行人，連電動單車及三輪車都可分辨。行駛期間車輛轉彎平穩，行經隧道時信號也未受影響；全程時速維持在40至60公里之間，就算路上沒其他車輛也不會加速。

落車點被佔 安全員手動停

行程雖大致順暢，惟到達目的地時，站點被其他汽車佔用，系統判斷嘗試爬頭，此時記者留意到安全員改以人手操作，將車停定並開門落客。計算下來，6.4公里的車程用時約18分鐘，收費方面，原價車費21.8元（人民幣，下同），扣除優惠實收10.4元，與滴滴約車相比，同樣路程預計9分鐘，收費約13至16元。

另外，小馬智行也提供預約車服務，可提前1至4日指定時間內預約無安全員的自動駕駛汽車；當記者嘗試預約，發現往後4天的所有時段都已滿額。

試乘片段

link.mingpao.com/82745.htm

相關字詞﹕大灣區 自動駕駛

上 / 下一篇新聞

醫科聯招收生佔比 中大69%港大53% 後者按年升7.8百分點 連續9年不「達標」
醫科聯招收生佔比 中大69%港大53% 後者按年升7.8百分點 連續9年不「達標」
剝智慧齒滋養牙醫夢 自研創科獲港大直接取錄
剝智慧齒滋養牙醫夢 自研創科獲港大直接取錄
用放大鏡讀書 眼疾生DSE考25分入科大
用放大鏡讀書 眼疾生DSE考25分入科大
工商界就習回信辦座談會 鄭雁雄冀港由超級聯繫人變超級盈利點
工商界就習回信辦座談會 鄭雁雄冀港由超級聯繫人變超級盈利點
國安展廳今開放 涵國家成就反修例 歷史博物館2樓常設 入場須安檢
國安展廳今開放 涵國家成就反修例 歷史博物館2樓常設 入場須安檢
李家超：護國安沒有完成時
李家超：護國安沒有完成時
國民教育年曆 9．22中國農民豐收節列「重要日子」
國民教育年曆 9．22中國農民豐收節列「重要日子」
兩兒盼團聚官酌情 父母圖攬子死 囚9月
兩兒盼團聚官酌情 父母圖攬子死 囚9月
認姦小六女童傳染性病 37歲搬運工判6年4月
認姦小六女童傳染性病 37歲搬運工判6年4月
貨車相撞一翻側 司機受傷送院
貨車相撞一翻側 司機受傷送院
的士司機暈倒不治 疑患病有嘔吐物
的士司機暈倒不治 疑患病有嘔吐物
平機會研究：八成女性指餵母乳公眾設施不足 政府處所育嬰間38%不符指引
平機會研究：八成女性指餵母乳公眾設施不足 政府處所育嬰間38%不符指引
奏《榮光》二胡伯再囚18天 樂器充公
奏《榮光》二胡伯再囚18天 樂器充公
七一刺警事件 男子留言控煽惑傷人 稱語音輸入「未經大腦」
七一刺警事件 男子留言控煽惑傷人 稱語音輸入「未經大腦」
屠龍案辯方結案陳辭 指隊長瞞隊員不可信
屠龍案辯方結案陳辭 指隊長瞞隊員不可信
美食博覽展商信「香港製造」仍吸客 下周四開鑼4主題日 門票通用茶展家品展
美食博覽展商信「香港製造」仍吸客 下周四開鑼4主題日 門票通用茶展家品展
潑水節遭射水露笑容 輔警：對住市民唔係揦埋口面
潑水節遭射水露笑容 輔警：對住市民唔係揦埋口面
港大：甲流重症併發腎損傷 風險倍超新冠
港大：甲流重症併發腎損傷 風險倍超新冠
警打擊「搵快錢」拘69人 兩少年涉空頭支票購遊戲卡
警打擊「搵快錢」拘69人 兩少年涉空頭支票購遊戲卡
遠洋船走私 檢值1.5億電子零件
遠洋船走私 檢值1.5億電子零件
康宏環球前董事詐騙脫罪 覆核訟費敗訴
康宏環球前董事詐騙脫罪 覆核訟費敗訴
灣區熱搜：港人體驗自動駕駛 穗的士巴士3選擇 網約須內地手機註冊 車費廉車程耗時
灣區熱搜：港人體驗自動駕駛 穗的士巴士3選擇 網約須內地手機註冊 車費廉車程耗時
灣區熱搜：文遠知行：只供3座車款 優惠遜小馬
灣區熱搜：文遠知行：只供3座車款 優惠遜小馬
灣區熱搜：自動駕駛巴士：共6路線 廣州塔線適合觀光
灣區熱搜：自動駕駛巴士：共6路線 廣州塔線適合觀光
灣區熱搜：小總結
灣區熱搜：小總結
灣區熱搜：駕駛測試擴至市中心 相關車險法規「尚在路上」
灣區熱搜：駕駛測試擴至市中心 相關車險法規「尚在路上」
【Emily】維港泳首設同行者 優悠組孖住游 11．10舉行 公開水域錦標賽隔12年維港再上演
【Emily】維港泳首設同行者 優悠組孖住游 11．10舉行 公開水域錦標賽隔12年維港再上演
【Emily】國慶維港開心跑 康署鼓勵穿華服
【Emily】國慶維港開心跑 康署鼓勵穿華服
【Emily】楊永杰赴西安考察 倡港推廣內地氫企
【Emily】楊永杰赴西安考察 倡港推廣內地氫企
【Emily】黃雨突襲 外出用膳好狼狽
【Emily】黃雨突襲 外出用膳好狼狽
【Emily】城巴加薪3.6% 推子女結婚假
【Emily】城巴加薪3.6% 推子女結婚假
【Emily】30大專生去15家族辦公室實習
【Emily】30大專生去15家族辦公室實習