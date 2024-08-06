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港聞

港聞二

屠龍案控方：兩被告試槍製炸彈 逐步升級計劃殺警

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年殺警案，昨於高院步入第65天審訊。控方繼續結案陳辭，指無名組織吳智鴻一方的兩名被告曾試槍及製作炸彈，計劃不斷升級至殺警行動。控方披露，被指眾籌的女被告曾以信息告訴別人「無人知道我係屠龍，得你」，當她得悉有被告遭警方拘捕，她估計屠龍隊長「應該唔會爆我住」，因此回港。

劉回港 因信隊長不會篤灰

控方大律師周凱靈陳辭講述餘下3名被告賴振邦、許湛榮及劉佩凝的角色（見表），她指被告賴振邦於2019年9月赴台軍訓，控方證人彭軍壕供稱吳智鴻和賴等商討逼政府妥協，及後演變成趁12月遊行殺警；其間賴曾試槍及在「3C工作室」梯間試爆炸彈，吳智鴻若發現炸彈有問題必然向賴求助。周又指賴的手機信息可見他對用槍及炸彈的計劃知情，甚至欲在事敗後繼續行動；而專家今年供稱從賴的手機檢取炸彈相片，彭不可能事前巧合捏造一致的口供。

周續指，彭供稱許湛榮是吳智鴻的「左右手」，但辯方盤問時提到許湛榮因吳智鴻失戀而返港，此非證供。周指出，許湛榮於被告被捕後表示「唔係好信嗰把係真槍」，他認為是「改大咗嘅氣槍」或膺槍。周指出，許湛榮試槍後知道槍支屬實，吳智鴻家中均被搜出氣槍及真槍。

控方提陪審員須單獨考慮控罪

控方指賴許兩人涉及串謀爆炸等罪，周提醒陪審員須單獨考慮被告面對的控罪，不能因為群組「一個有份就其他都有份」。

證劉集資買軍火 毋須關乎行動

至於劉佩凝被控串謀提供財產作出恐怖主義行為罪，周重申，此罪須證明被告籌集資金導致嚴重暴力事件，危害他人生命或損害財產，意圖強迫政府及推展政治等主張。周表示，本案指稱劉與屠龍小隊隊長黃振強透過「育龍」頻道發布文宣眾籌，用來購買汽油彈和軍火，無必要關乎12月行動；頻道發放小隊示威的精華片段後，籌款急增。

周引述劉佩凝於原定行動當日與別人確認屠龍小隊涉藏槍等被捕，稱「healer（黃振強）同老虎（汽油彈供應者）針嚟」，對方勸劉暫不要回港，劉回應「我會返來」；劉翌日在機場被捕。控方完成結案陳辭，辯方今日開始陳辭。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 屠龍小隊 殺警 反恐條例 反修例事件

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