刺警案後連登倡插小腸 裝修工稱貪玩非煽動

【明報專訊】2021年7月1日，一名軍裝警員在銅鑼灣被刺傷，其後23歲男裝修工人涉在網絡討論區「連登」留言「插×死佢老豆老母」，又主張應插小腸等。他否認一項煽惑他人有意圖而傷人罪，昨在西九龍法院受審，控方開案陳辭指被告警誡下稱連登大量用戶嘲笑受傷警員和支持刺傷他的人，他欲融入環境，心血一熱便發匿名留言，同意他人有可能看到其言論而作暴力行為。
指大量網民嘲警 冀融入
被告容昌明（案發時23歲）於2021年7月1日，意圖使香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑他人非法及惡意傷害上述警務人員。據控方開案陳辭，刺警事件發生後10時許，「連登」轉載有關報道，被告以「要食自己整」帳戶公開留言「插×死佢老豆老母」、「插中後膊 下次應該插身體中間小腸嘅部位，插穿左小腸想唔死都難」。
其他網民回覆被告的留言指「咁×叻你去啦冷氣軍師」、「咁勁咪你去做囉 條友已經俾人捉咗啦……」，被告再回覆「×你老母教人點插都唔得呀？你老母臭×好驚下一個畀人插中小腸係你？」等。偵緝警員2022年2至3月擷取留言，被告3月14日在葵涌被捕，至當天留言仍可讓公眾瀏覽，被告警誡下承認「個account（帳戶）係我嘅，你講嘅留言都係我發嘅，對唔住」。
稱當時風氣仇警 「心頭一熱」留言
被告其後在錄影會面進一步稱連登可匿名討論，不用負責，當時社會風氣較仇警，大量用戶嘲笑警員，他又貪玩，看到警員受傷便幸災樂禍，無思考後果，現意識到留言是錯。被告稱留言是想表達插警員小腸部位更容易導致他受傷甚或喪命，另有人用髒言罵他，他感到氣憤而反駁對方；他當時無意刪除只是因「心頭一熱」而發的留言，其後忘記了。辯方將爭議留言非煽動，被告亦無煽動意圖。案件今續。