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龔氏弟妹須遷出華懋單位 賠百萬租 稱姊龔如心承諾供住所終生 官指說法模糊

【明報專訊】已故華懋集團主席龔如心的胞妹龔因心、龔中心，以及胞弟龔仁心夫婦於2019年被華懋終止僱傭合約，4人沒搬離華懋提供的摩星嶺華亭閣單位，遭華懋旗下公司入稟要求交還單位。高院法官昨頒下判辭，裁定龔家弟妹敗訴，他們須交出單位和支付租金損失。法官指龔家弟妹供稱來港定居之後，龔如心會妥善安排各人生活，甚至提供一輩子的住所，說法籠統和模糊，華懋不可能承擔如此沉重的責任。

原告為華懋代理有限公司，被告為龔因心、龔中心、龔仁心與其妻子劉元春。高院法官陳美蘭判辭指出，龔家4名弟妹從1980年起入住華懋名下單位（見表），惟華懋於2019年解僱4人，衍生本案。法官提到，從1997至2007年間，龔仁心和龔因心均簽訂物業許可權授權書，華懋可以於通知期內撤回許可權。

官：責任沉重 華懋難承擔

龔家弟妹早前供稱，龔如心為4人提供住宿，是基於親人之間的協議，華懋租務部不但知悉龔如心的「承諾」，亦知道弟妹可在單位長住，惟華懋時任高級顧問譚維冠否認說法。法官表示，龔如心答允妥善安排家人生活，只是籠統模糊的聲明，不是實質承諾，加上無證據顯示華懋內部任何人知悉龔如心的「承諾」，無法支持弟妹一方的說法。

曾授權華懋可於通知期撤許可權

法官表示，龔家弟妹主張有權入住單位，除非他們拒絕，否則華懋要提供相似的物業代替，不過弟妹沒有說明單位的面積和品質標準。法官認為弟妹一方提倡的住宿承諾，似乎由龔如心全權決定，在協議條款內容模糊之下，法庭難以確立華懋要承擔的法律責任。

法官提及，龔中心供稱龔如心會照料弟妹餘生，甚至提供一輩子居所，法官指華懋不太可能承擔如此沉重的責任。

指龔家弟妹無失去置業機會

對於龔家弟妹供稱因家庭安排，錯過在本港樓市低迷時置業的機會，法官明言沒有說服力。法官舉例，龔仁心早年在龔如心協助下，以逾49萬元購入舖位開診所，劉元春亦在港買樓投資，不見得失去置業機會。

華懋早前呈上強積金供款、退休金等文件，指龔家弟妹以華懋僱員身分居於員工宿舍。法官裁定龔家弟妹持有物業許可權之下入住單位，由於弟妹和華懋的僱傭關係完結，許可權可於3個月通知期後撤銷。法官裁定華懋勝訴，龔家弟妹須交出單位，並支付從2019年11月起佔用單位的租金損失。

根據判辭，涉案華亭閣單位月租逾6.1萬元。龔仁心2022年1月就案件出庭表示，4人仍居於單位。從2019年11月至 2022年1月計算，龔家弟妹至少要向華懋賠償逾158萬元。

【案件編號：HCA 2022、 2024-5/19】

相關字詞﹕高等法院 租務糾紛 摩星嶺 龔仁心 華懋集團

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