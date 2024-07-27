明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

報讀人數按年升兩成 HKU SPACE料收生2.2萬新高

【明報專訊】本港學生人口減少，自資院校收生競爭增加。港大專業進修學院（HKU SPACE）院長李經文表示，學院的副學位課程收生不受影響，透露今年報讀人數按年升近兩成，預計新學年入學人數近2.2萬，創歷年新高，院方亦會就學生人口減少作長期應變計劃。

工管護理社科最受歡迎

李經文認為今年收生情况理想，又感到非常幸運，「我們是beat the trend（打破劣勢）」。他透露首3個最受歡迎學科依次為工商管理、護理學及社會科學副學士課程，共提供1900個學額，吸引約8000人報讀，較去年升約兩成。

至於近月有其他自資院校表明，因應需求減少，停辦個別副學士課程。李經文稱，HKU SPACE未需停辦任何課程，稱學院教學質素、升學率等都有保證，有信心吸引學生入讀。

伙KCL辦護理碩士 名額25人

另外，HKU SPACE今年9月與倫敦國王學院（KCL）合辦兼讀制臨牀護理學碩士。兩年課程學費約21萬港元，院方稱學額不設限，預計今年招收25人，申請人需具註冊護士資格及學士學位等。學生將透過電子學習平台與KCL學生參與互動在線課堂，不需實習，KCL的導師每年亦會來港約5天面授課堂。

KCL護理學院副院長（教育）兼教授Mary Malone表示，相信學生畢業後可在職場擔任領導角色，運用科技回應病人需要。她稱KCL與HKU SPACE同樣重視護理教育及社區服務，未來將繼續合辦其他學士學位課程。李經文表示，香港人口老化問題嚴重，但護理人手短缺，希望課程能為香港培訓高質素護理人才。

相關字詞﹕護理學 HKU SPACE

上 / 下一篇新聞

兩焚化爐賣餘電 料年進帳11億 成本價售或遠廉於用戶電費 議員關注兩電獲利
兩焚化爐賣餘電 料年進帳11億 成本價售或遠廉於用戶電費 議員關注兩電獲利
「上網電價」計劃 去年佔中電發電量0.7%
「上網電價」計劃 去年佔中電發電量0.7%
醫療券下周深一醫院兩牙診可用 餘兩間料下月
醫療券下周深一醫院兩牙診可用 餘兩間料下月
李思穎公路賽衝線 女港將首人 踩畢158公里排64 冀添信心迎下周場地賽
李思穎公路賽衝線 女港將首人 踩畢158公里排64 冀添信心迎下周場地賽
安洗瑩初奧封后 摘銀何冰嬌頒獎台致意馬蓮
安洗瑩初奧封后 摘銀何冰嬌頒獎台致意馬蓮
採訪手記：拉維特公園設多地展館 讓旅客感受當地文化
採訪手記：拉維特公園設多地展館 讓旅客感受當地文化
獎牌榜
獎牌榜
今日焦點賽事
今日焦點賽事
東涌至欣澳站10．26早收兩小時 裝道岔駁東涌東站 將提供接駁巴
東涌至欣澳站10．26早收兩小時 裝道岔駁東涌東站 將提供接駁巴
風帆柔道代表返港 稱奧運經驗助訓練部署
風帆柔道代表返港 稱奧運經驗助訓練部署
多收車資綠巴 差額退回電子支付帳戶
多收車資綠巴 差額退回電子支付帳戶
DSE考生 34.1%覆核成績 歷屆新高
DSE考生 34.1%覆核成績 歷屆新高
龔氏弟妹須遷出華懋單位 賠百萬租 稱姊龔如心承諾供住所終生 官指說法模糊
龔氏弟妹須遷出華懋單位 賠百萬租 稱姊龔如心承諾供住所終生 官指說法模糊
刺警案後連登倡插小腸 裝修工稱貪玩非煽動
刺警案後連登倡插小腸 裝修工稱貪玩非煽動
屠龍案控方：兩被告試槍製炸彈 逐步升級計劃殺警
屠龍案控方：兩被告試槍製炸彈 逐步升級計劃殺警
35.4℃今年新高 天文台料續酷熱
35.4℃今年新高 天文台料續酷熱
代理涉訛稱促成保單 客戶：不認識被告
代理涉訛稱促成保單 客戶：不認識被告
撼停慢線貨車 客貨司機亡 拍檔稱死者「好好人」 甚少揸快車
撼停慢線貨車 客貨司機亡 拍檔稱死者「好好人」 甚少揸快車
潑水案無綫攝影師：上前勸喻遭射水批肘
潑水案無綫攝影師：上前勸喻遭射水批肘
警山坡自轟亡 消息稱疑情緒問題
警山坡自轟亡 消息稱疑情緒問題
港島掃黃賭毒 搗練功券騙黨
港島掃黃賭毒 搗練功券騙黨
搗流動毒倉 私家車檢29公斤可卡因
搗流動毒倉 私家車檢29公斤可卡因
60年港產片勝地 沙田茵擬10月落幕
60年港產片勝地 沙田茵擬10月落幕
的士八達通機增WeChat Pay微信 正接洽車隊
的士八達通機增WeChat Pay微信 正接洽車隊
三跑薦人索回佣兩萬 工頭囚半年須還款
三跑薦人索回佣兩萬 工頭囚半年須還款
灣區熱搜：民航局受理載客無人機營運申請 民用無人「空中的士」入直路
灣區熱搜：民航局受理載客無人機營運申請 民用無人「空中的士」入直路
灣區熱搜：美團無人機開通深圳蓮花山航線
灣區熱搜：美團無人機開通深圳蓮花山航線
灣區手記：三伏天 ／文：尚東美
灣區手記：三伏天 ／文：尚東美
【Emily】盛傳江旻憓加入 馬會：唔評論 消息：奧運國家隊代表月底訪港
【Emily】盛傳江旻憓加入 馬會：唔評論 消息：奧運國家隊代表月底訪港
【Emily】灣仔海濱豎50仿古電街燈 最舊款1890年
【Emily】灣仔海濱豎50仿古電街燈 最舊款1890年
【Emily】「頂尖運動員入學計劃」 港大醫學院特別取錄一人
【Emily】「頂尖運動員入學計劃」 港大醫學院特別取錄一人
【Emily】辦大學聯校工作坊 平機會盼增預防性騷擾意識
【Emily】辦大學聯校工作坊 平機會盼增預防性騷擾意識
【Emily】辦渠蓋設計賽 主題18區特色
【Emily】辦渠蓋設計賽 主題18區特色
【Emily】華潤為100學生提供短期工作體驗
【Emily】華潤為100學生提供短期工作體驗