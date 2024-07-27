報讀人數按年升兩成 HKU SPACE料收生2.2萬新高

工管護理社科最受歡迎

李經文認為今年收生情况理想，又感到非常幸運，「我們是beat the trend（打破劣勢）」。他透露首3個最受歡迎學科依次為工商管理、護理學及社會科學副學士課程，共提供1900個學額，吸引約8000人報讀，較去年升約兩成。

至於近月有其他自資院校表明，因應需求減少，停辦個別副學士課程。李經文稱，HKU SPACE未需停辦任何課程，稱學院教學質素、升學率等都有保證，有信心吸引學生入讀。

伙KCL辦護理碩士 名額25人

另外，HKU SPACE今年9月與倫敦國王學院（KCL）合辦兼讀制臨牀護理學碩士。兩年課程學費約21萬港元，院方稱學額不設限，預計今年招收25人，申請人需具註冊護士資格及學士學位等。學生將透過電子學習平台與KCL學生參與互動在線課堂，不需實習，KCL的導師每年亦會來港約5天面授課堂。

KCL護理學院副院長（教育）兼教授Mary Malone表示，相信學生畢業後可在職場擔任領導角色，運用科技回應病人需要。她稱KCL與HKU SPACE同樣重視護理教育及社區服務，未來將繼續合辦其他學士學位課程。李經文表示，香港人口老化問題嚴重，但護理人手短缺，希望課程能為香港培訓高質素護理人才。