DSE考生 34.1%覆核成績 歷屆新高

應屆考生倘對DSE成績存疑，可向考評局申請積分覆核或重閱答卷。今年49,026名出席DSE的考生中，總共16,718人（34.1%）申請積分覆核及重閱答卷，佔比連續3年上升，創歷屆新高。其中考評局收到166科次的積分覆核申請，佔整體應考科次0.06%；重閱答卷則有37,346科次，佔13.22%。翻查資料，歷屆DSE學校考生覆核成績的成功率介乎1.4%至2.3%，自修生則介乎1.3%至2.4%。

「#HKEAA」短訊通知結果

考評局提醒，覆核成績結果會以手機短訊，向申請並已提供有效手機號碼的考生發放，短訊發送人名為「#HKEAA」。考評局另會向所有學校考生的所屬學校，經電子方式傳送覆核成績結果通知書，讓考生可經校方獲悉結果。

自修生可透過郵遞收到書面通知，他們及夜校考生亦可自行登入文憑試網上服務的個人帳戶查看覆核成績結果。考評局亦會將覆核後成績獲提升的考生資料，通知JUPAS及相關院校。