多收車資綠巴 差額退回電子支付帳戶

由富明有限公司營辦的第501A、501C、501K和501S號線，曾於今年5月19日至7月26日期間，向乘客收取高於運輸署核准生效的車費，每程差額介乎0.3至1元不等。

運署：將密切監察安排

運輸署稱，小巴營辦商會派員於指定日期內的早上9時至下午1時及晚上6至8時，在粉嶺聯和墟和滿街公共小巴總站，協助受影響乘客辦理退款；使用支付寶和AlipayHK付款的乘客，多付車費已於昨早直接退回相關戶口。

至於使用現金付款的受影響乘客，運輸署稱可於9月4日或之前，在指定時段前往和滿街小巴總站，向營辦商職員提供姓名和聯絡等資料，即場以現金取回多付車費。署方稱，由於「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」受惠乘客不受多收車費事件影響，故不會退款；政府會向小巴營辦商收回在計劃下多付的補貼。

現金支付可到總站辦理

運輸署早前表示非常重視事件，正嚴肅跟進，並已責成小巴營辦商與相關儲值支付工具營辦商徹查事件並提交報告。