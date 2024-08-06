風帆柔道代表返港 稱奧運經驗助訓練部署

鄭清然及馬君正分別於巴黎奧運男女子滑浪風帆項目以第13名及第14名完成初賽，無緣晉級獎牌賽；首次征戰奧運的26歲港隊柔道代表王嘉莉則於女子48公斤以下級別的32強止步。三人昨晨返港，不少支持者到場接機。被問及返港後有何計劃，鄭清然表示，需休息一下，再重新出發，準備今年11月的亞錦賽及明年的全運會。他說，全運會對他而言 「別具意義」，希望在比賽中做得更好，並以奪得前3名為目標。

鄭：稍息再戰全運 離家掛念本地菜

馬君正表示，上屆全運會因病未能參賽，目標來屆全運會奪前3名，她又說，回港後要先休息一個月，好好放鬆再迎接挑戰，並因應帆種轉換調整訓練計劃及技術。

馬君正又稱，今次出戰奧運最大收穫是獲得參加大賽的經驗，因奧運聚集全世界的選手，相信對日後的訓練、部署及調整都有好大幫助。鄭清然說，參加奧運後「心態會更平穩」，相信日後參加其他賽事時，會更懂得如何準備及調整心態。遠征巴黎多時，難免會有「思鄉病」，鄭清然說身處歐洲太久，返港後最想飲茶，「好久沒吃過家鄉食品」；馬君正則稱很高興返港可光顧茶餐廳，亦會到長洲跟家人團聚。

首征奧運 王嘉莉11月參加亞洲賽

首次征戰奧運的王嘉莉表示會先休息，再準備11月的香港亞洲公開賽。至於來屆全運會，她稱未有長遠安排，目前想逐個比賽計劃。