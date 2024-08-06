東涌至欣澳站10．26早收兩小時 裝道岔駁東涌東站 將提供接駁巴

來回方向共4道岔 其餘3年內裝

東涌線延線工程去年動工，工程涉兩部分，包括在欣澳與東涌站間加建東涌東站，原有路軌需改道，建造1.2公里新路軌接駁新車站，另會將現有東涌站之後路段延長，建1.3公里隧道接駁至新建的東涌西站作為尾站，項目料2029年完工。整體改道工程將需在現有來回方向路軌安裝共4個道岔，港鐵預告今次安裝首個道岔後，其餘3個道岔會在未來3年內安裝，屆時東涌線服務或需再次提早收車。

港鐵項目經理（東涌線延線）梁寶寶稱，東涌線延線為港鐵10年來其中一個最大改道工程，涉及建設新鐵路段、安裝架空電纜、改動信號設備等，最關鍵為分階段安裝4個道岔。梁稱，安裝道岔涉安裝路軌、調較路軌位置及接駁、安裝路軌轉接器、測試信號系统及通車前測試4個工序，工序不能分拆須連續4至5小時，收車後「黃金兩小時」內無法完成，故需提早收車。

機場快線不受影響 頭班車料如常

港鐵機場鐵路總管呂幹貽稱，審視客量後發現周六晚相對少人，故安排東涌線10月26日提早兩小時收車，機場快線不受影響。當日東涌往香港站尾班車晚上11時01分開出，香港往東涌站尾班車晚上11時07分開出，預計晚上約11時35分抵達東涌站，其後介乎欣澳與東涌站的列車服務停止，屆時有免費接駁巴士往返兩站（見表）。現時東涌往返欣澳站車程約10分鐘，據網上地圖推算，改道巴士車程或需15至20分鐘。呂預計翌日早上頭班車可如常開出，如工程未能如期完成令周日服務延誤，會盡快公布。

周六晚客量較少 料數千人受影響

梁寶寶稱，今次先在往香港方向路軌安裝首個道岔，接着在同一方向路軌安裝第二個，最後在往東涌方向路軌安裝兩個道岔。梁稱，再安裝道岔時東涌線或需再次提早收車；興建東涌西站時，暫預計不需提早收車。

港鐵目前亦正籌建屯門南延線及東鐵線古洞站，被問有否計劃需遲開早收施工，港鐵未透露，僅指會審慎規劃，盡量取平衡，在維持鐵路服務同時可建設新鐵路。