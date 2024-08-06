港島掃黃賭毒 搗練功券騙黨

共拘119人 一賭檔為機舖

港島總區反三合會行動組第二隊主管高級督察盧偉德稱，被捕75男44女，年齡20至88歲，88人為本地人，31人分別持雙程證及行街紙，他們分別涉嫌管理賣淫場所、非法賭博及販運危險藥物等罪名。行動中搗破5個色情場所及7個非法賭檔，其中一間非法賭檔為持牌遊戲機中心，賭檔利用「釣魚機」吸引顧客賭博，而顧客可用遊戲機積分換取現金。

網購貴價貨 交收用偽鈔

警方亦搗破由黑社會操控的詐騙集團，集團3至7月涉最少6宗使用「練功券」的詐騙案，涉及財物價值約200萬元。事主於社交平台出售腕表及名酒等名貴物品，集團成員相約交收，其間假扮鑑賞家及買家，聲稱幫事主檢查及鑑證所售物品，再帶事主到不同房間簽約，趁機取走名貴物品。事主其後發現該疊鈔票只有底、面為真鈔。警方經調查鎖定集團，拘捕3男5女，起回價值約24萬元贓物，檢獲逾1500張面值500元的偽鈔。

此外，警方偵破13宗毒品相關案件，包括7宗在娛樂場所附近的販賣危險毒品案件，檢獲共1.9公斤、市值約190萬元懷疑可卡因及一批製毒工具，26歲男子被捕。