潑水案無綫攝影師：上前勸喻遭射水批肘

無綫電視新聞部攝影師譚永文供稱，案發當日下午他與兩名記者一同到城南道採訪潑水節，為拍攝出與市民互動畫面，他找了幾個小朋友與記者互相射水，隨着愈來愈多人加入，情况開始失控，當中包括被告曾維誠（26歲）、葉嘉健（26歲）及袁子健（31歲）。譚續稱，3人不斷向記者面部射水，曾維誠大叫「TVB！TVB！」

感被告麻煩 阻礙工作

譚續說，他上前拍曾維誠膊頭並告知正工作，但對方未有理會，繼續追上記者，及後更向他射水和「批肘」，令他感疼痛，另兩名被告其後加入射水，他最終決定向警員求助。控方詢問譚當時有否如影片字幕般說「借開啦╳」？譚否認。

曾維誠一方向譚指出，譚曾對曾維誠說「你唔好咁幼稚得唔得啊？」譚不同意，但承認當時覺得被告「好麻煩」、阻礙他們工作。辯方續指，譚因覺得麻煩，遂在被告追向記者時以身體阻擋，遭被告撞倒；譚否認，重申在過程中曾感到人身受威脅。

記者稱感痛楚 被告一直尾隨

無綫電視記者吳家軒供稱，開始錄影後感到水量變多，當時曾維誠向他射水，形容「似水柱冲埋嚟，有痛楚」。吳取下泛水花的眼鏡後，眼皮及耳朵繼續被射，他向附近的人說請盡量射水在雨褸範圍並揮手示意不果，後與攝影師商量到街尾拍攝。吳後發現被告並非「玩咁簡單」，因對方一直尾隨，在他轉身離開時向其頸及頭射水；盤問下吳認同被告行為是「過分咗」而非惡作劇。

認曾看「白卡聯盟」影片感不快

袁子健一方詢問吳，其所指感到被告針對電視台及拍攝團隊的感受，是否在觀看「白卡聯盟」（曾維誠及葉嘉健為成員）影片後才出現？吳承認觀看影片後不開心，但沒因而受影響，依舊認為被告阻礙到他們工作，重申關注點不是人身安全，當下亦無感到安全受威脅。

【案件編號：KCCC 2666/23】