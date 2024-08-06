撼停慢線貨車 客貨司機亡 拍檔稱死者「好好人」 甚少揸快車

事發昨午2時許，55歲莫姓男事主駕駛客貨車沿吐露港公路往沙田方向行駛，駛近生物科技路2號時，客貨車撞向停泊上址的中型貨車。莫頭部及雙腳受傷，昏迷被困車內，救出後送往威爾斯親王醫院搶救，至下午3時許證實死亡。案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲目擊者致電3661 3800與警方聯絡。

原駛中線 越旅巴切至左

現場所見，客貨車嚴重損毁，車頭撞至變形，車輛碎片散落一地。網上流傳行車記錄儀片段所見，客貨車原沿中線行駛，司機其後越過前方旅遊巴，切至最左線行駛，涉事中型貨車當時停在最左線，客貨車司機懷疑收掣不及，直接撞向中型貨車尾。該路段部分行車線一度封閉。

死者好友兼拍檔表示，死者為裝修工程公司判頭，有多年駕駛經驗，平日甚少「揸快車」，當時正駕車接送員工，然後往石門工作。他說死者身體健康，上周二人一同開工，見其「老虎都打死幾隻」，又說「佢真係好好人」。據他了解，死者已婚，妻子有工作，子女已出身。其妻及兩女兒昨亦趕到醫院了解，神情哀傷。