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港聞
2024年8月6日星期二
港聞一
兩焚化爐賣餘電 料年進帳11億 成本價售或遠廉於用戶電費 議員關注兩電獲利
「上網電價」計劃 去年佔中電發電量0.7%
醫療券下周深一醫院兩牙診可用 餘兩間料下月
李思穎公路賽衝線 女港將首人 踩畢158公里排64 冀添信心迎下周場地賽
安洗瑩初奧封后 摘銀何冰嬌頒獎台致意馬蓮
採訪手記：拉維特公園設多地展館 讓旅客感受當地文化
獎牌榜
今日焦點賽事
東涌至欣澳站10．26早收兩小時 裝道岔駁東涌東站 將提供接駁巴
風帆柔道代表返港 稱奧運經驗助訓練部署
多收車資綠巴 差額退回電子支付帳戶
DSE考生 34.1%覆核成績 歷屆新高
報讀人數按年升兩成 HKU SPACE料收生2.2萬新高
龔氏弟妹須遷出華懋單位 賠百萬租 稱姊龔如心承諾供住所終生 官指說法模糊
刺警案後連登倡插小腸 裝修工稱貪玩非煽動
屠龍案控方：兩被告試槍製炸彈 逐步升級計劃殺警
35.4℃今年新高 天文台料續酷熱
代理涉訛稱促成保單 客戶：不認識被告
撼停慢線貨車 客貨司機亡 拍檔稱死者「好好人」 甚少揸快車
潑水案無綫攝影師：上前勸喻遭射水批肘
警山坡自轟亡 消息稱疑情緒問題
港島掃黃賭毒 搗練功券騙黨
搗流動毒倉 私家車檢29公斤可卡因
60年港產片勝地 沙田茵擬10月落幕
的士八達通機增WeChat Pay微信 正接洽車隊
三跑薦人索回佣兩萬 工頭囚半年須還款
灣區熱搜：民航局受理載客無人機營運申請 民用無人「空中的士」入直路
灣區熱搜：美團無人機開通深圳蓮花山航線
灣區手記：三伏天 ／文：尚東美
【Emily】盛傳江旻憓加入 馬會：唔評論 消息：奧運國家隊代表月底訪港
【Emily】灣仔海濱豎50仿古電街燈 最舊款1890年
【Emily】「頂尖運動員入學計劃」 港大醫學院特別取錄一人
【Emily】辦大學聯校工作坊 平機會盼增預防性騷擾意識
【Emily】辦渠蓋設計賽 主題18區特色
【Emily】華潤為100學生提供短期工作體驗
今日焦點賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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