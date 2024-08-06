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安洗瑩初奧封后 摘銀何冰嬌頒獎台致意馬蓮

【明報專訊】巴黎奧運羽毛球昨上演男、女子單打決賽，其中韓國隊「世一」安洗瑩以局數2：0擊敗國家隊星將何冰嬌，首征奧即奪女單金牌，成為韓國隊相隔28年後再有球手在此項目封后；丹麥隊男單「世二」星將安賽龍同以局數2：0輕取泰國隊好手維迪辛，蟬聯金牌，成為繼國家隊名將林丹後，史上第二位衛冕奧運男單的球手。

安賽龍男單衛冕 林丹後第二人

年僅22歲的安洗瑩近年極速冒起並高踞世界一姐之位，今屆小組輕鬆出線後，於8強及4強先後在落後一局下反勝日本隊「前世一」山口茜及印尼隊的瑪莉斯卡東宗。來到昨日的決賽，她擺脫此前慢熱狀態迅速「入局」，早早拉開優勢，以21：13先拔頭籌。次局安洗瑩明顯速度佔優，接連主動搶攻得分，加上何冰嬌屢現失誤，最終這名「世一」再贏一局21：16，以局數2：0取勝，初征奧即奪金牌，並實現羽毛球「大滿貫」成就，亦是韓國隊自1996年亞特蘭大奧運的方銖賢以來，再有女單球手登上奧運頒獎台最高一級。

歐洲羽聯讚何「展現奧林匹克精神」

此外，由於西班牙隊名將馬蓮日前於4強面對何冰嬌時中途因傷退出，令印尼隊的瑪莉斯卡東宗不戰而勝摘下女單銅牌，為該國取得今屆奧運首牌。而摘銀的何冰嬌昨手持一枚西班牙奧委會徽章登上頒獎禮，向馬蓮致意，並坦言為對方受傷感心痛，並「祝福她早日康復」。歐洲羽毛球聯合會其後亦在社交平台讚揚何冰嬌的舉動「展現奧林匹克精神」。

男單決賽方面，30歲奧運「三朝元老」安賽龍在今屆保持全勝兼不失一局下強勢闖決賽，昨迎戰擅長防守、曾在8強淘汰國家隊「世一」石宇奇的泰國隊名將維迪辛，全場積極搶攻佔據主導下，輕鬆直落兩局21：11、21：11取勝，成為國家隊傳奇名將林丹（2008年及2012年）之後，史上第二位衛冕奧運男單的球手。丹麥國王弗雷德里克十世（Frederik X）賽後在社交平台稱讚對方，「他掌控比賽的方式讓我們感到自豪。」

至於馬來西亞隊好手李梓嘉在男單銅牌戰面對印度隊球手勒斯亞，在先輸13：21後連贏21：16、21：11反勝，取得個人首面奧運獎牌。

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