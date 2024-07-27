明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

李思穎公路賽衝線 女港將首人 踩畢158公里排64 冀添信心迎下周場地賽

【明報專訊】香港單車隊代表李思穎（Ceci）再創歷史！這名23歲「小車神」昨晨在巴黎奧運女子個人公路賽以4小時10分47秒衝線，在92名參賽車手中位列64位，亦是歷來首位踩完奧運公路賽全程的港隊女將。李思穎賽後表示今次經驗難得，冀增添信心迎下周場地全能賽。

曾憂要「上岸」 感放棄「蝕底」

巴黎奧運女子公路賽賽道全長158公里，共1.9公里攀升，李思穎前半程留守主車群後方位置，惟踩至90公里密鑲海岸 （Cote du Pave des Gardens）的「超長斜路」被甩開並跌落第二主車群，李思穎奮力作戰，最終轉入耶拿橋的最後直路時從右方突圍，超越其集團另外11名車手返回終點，最終以第64名衝線，比金牌得主的美國隊車手霍娜（Kristen Faulkner）慢11分24秒。

今屆92名參賽車手中，只有78人最終順利衝過終點，李思穎更是香港首位能完成奧運公路單車賽的女車手，超越師姐黃蘊瑤的成績，也是繼男子「車神」黃金寶之後首名在奧運公路賽衝線的港將。

首次征奧的李思穎賽後不諱言上斜和變速能力較弱，因此「每一條斜路都很掙扎」，賽前亦擔心需要「上岸」，但她還是腳如輪轉、逐步堅持，直至完賽終放下心頭大石，「賽道的斜路較想像中多，我踩完60公里覺得未到極限，所以相信我有機會完賽；踩完90公里後，我好努力堅持但都跌落第二集團，但反正我已經踩這麼遠，放棄好像很蝕底」。她提到港隊多名中長距離組隊友特意在奧運前陪練，加上賽道旁的觀眾打氣，也是她堅持下去的動力。

兼戰場地賽被質疑貪心 盼「走入歐洲節奏」

李思穎是2004年雅典奧運的「車神」黃金寶後，首名在單屆奧運兼戰公路和場地單車賽的港將，她說曾被質疑貪心兩邊踩，「我準備公路賽的時間不是太多，始終教練不想我影響場地賽表現。這條路線起伏多，不太適合我，但今天銅牌得主（比利時隊車手Lotte Kopecky）也是場地賽的世界冠軍，希望自己也能逐步走入歐洲節奏，未來有更好成績」。李思穎跟男將劉允祐一樣，更想整支港隊未來在公路賽有更好發展，「整個中長距離組也朝愈來愈好的方向走，希望港隊將來有更多參賽資格，可以整隊人並肩作戰」。

場地單車賽項目昨晚展開，李思穎將在下周日的奧運閉幕日出戰主項全能賽，她指完成公路賽讓自己有信心能以更好狀態參加場地賽，「本身都擔心今（昨）天不能完賽的話，整個禮拜的心情都會受影響，都多謝自己今天堅持下去」。不過，李思穎未有改變出發前定下在場地全能賽的前10名目標，「今（昨）日完成第一個目標，希望下星期能完成第二個目標」。

本報記者 許嘉明 巴黎直擊

相關字詞﹕公路單車 黃金寶 黃蘊瑤 霍娜（Kristen Faulkner） 女子公路賽 李思穎 巴黎奧運 奧運 單車

上 / 下一篇新聞

兩焚化爐賣餘電 料年進帳11億 成本價售或遠廉於用戶電費 議員關注兩電獲利
兩焚化爐賣餘電 料年進帳11億 成本價售或遠廉於用戶電費 議員關注兩電獲利
「上網電價」計劃 去年佔中電發電量0.7%
「上網電價」計劃 去年佔中電發電量0.7%
醫療券下周深一醫院兩牙診可用 餘兩間料下月
醫療券下周深一醫院兩牙診可用 餘兩間料下月
安洗瑩初奧封后 摘銀何冰嬌頒獎台致意馬蓮
安洗瑩初奧封后 摘銀何冰嬌頒獎台致意馬蓮
採訪手記：拉維特公園設多地展館 讓旅客感受當地文化
採訪手記：拉維特公園設多地展館 讓旅客感受當地文化
獎牌榜
獎牌榜
今日焦點賽事
今日焦點賽事
東涌至欣澳站10．26早收兩小時 裝道岔駁東涌東站 將提供接駁巴
東涌至欣澳站10．26早收兩小時 裝道岔駁東涌東站 將提供接駁巴
風帆柔道代表返港 稱奧運經驗助訓練部署
風帆柔道代表返港 稱奧運經驗助訓練部署
多收車資綠巴 差額退回電子支付帳戶
多收車資綠巴 差額退回電子支付帳戶
DSE考生 34.1%覆核成績 歷屆新高
DSE考生 34.1%覆核成績 歷屆新高
報讀人數按年升兩成 HKU SPACE料收生2.2萬新高
報讀人數按年升兩成 HKU SPACE料收生2.2萬新高
龔氏弟妹須遷出華懋單位 賠百萬租 稱姊龔如心承諾供住所終生 官指說法模糊
龔氏弟妹須遷出華懋單位 賠百萬租 稱姊龔如心承諾供住所終生 官指說法模糊
刺警案後連登倡插小腸 裝修工稱貪玩非煽動
刺警案後連登倡插小腸 裝修工稱貪玩非煽動
屠龍案控方：兩被告試槍製炸彈 逐步升級計劃殺警
屠龍案控方：兩被告試槍製炸彈 逐步升級計劃殺警
35.4℃今年新高 天文台料續酷熱
35.4℃今年新高 天文台料續酷熱
代理涉訛稱促成保單 客戶：不認識被告
代理涉訛稱促成保單 客戶：不認識被告
撼停慢線貨車 客貨司機亡 拍檔稱死者「好好人」 甚少揸快車
撼停慢線貨車 客貨司機亡 拍檔稱死者「好好人」 甚少揸快車
潑水案無綫攝影師：上前勸喻遭射水批肘
潑水案無綫攝影師：上前勸喻遭射水批肘
警山坡自轟亡 消息稱疑情緒問題
警山坡自轟亡 消息稱疑情緒問題
港島掃黃賭毒 搗練功券騙黨
港島掃黃賭毒 搗練功券騙黨
搗流動毒倉 私家車檢29公斤可卡因
搗流動毒倉 私家車檢29公斤可卡因
60年港產片勝地 沙田茵擬10月落幕
60年港產片勝地 沙田茵擬10月落幕
的士八達通機增WeChat Pay微信 正接洽車隊
的士八達通機增WeChat Pay微信 正接洽車隊
三跑薦人索回佣兩萬 工頭囚半年須還款
三跑薦人索回佣兩萬 工頭囚半年須還款
灣區熱搜：民航局受理載客無人機營運申請 民用無人「空中的士」入直路
灣區熱搜：民航局受理載客無人機營運申請 民用無人「空中的士」入直路
灣區熱搜：美團無人機開通深圳蓮花山航線
灣區熱搜：美團無人機開通深圳蓮花山航線
灣區手記：三伏天 ／文：尚東美
灣區手記：三伏天 ／文：尚東美
【Emily】盛傳江旻憓加入 馬會：唔評論 消息：奧運國家隊代表月底訪港
【Emily】盛傳江旻憓加入 馬會：唔評論 消息：奧運國家隊代表月底訪港
【Emily】灣仔海濱豎50仿古電街燈 最舊款1890年
【Emily】灣仔海濱豎50仿古電街燈 最舊款1890年
【Emily】「頂尖運動員入學計劃」 港大醫學院特別取錄一人
【Emily】「頂尖運動員入學計劃」 港大醫學院特別取錄一人
【Emily】辦大學聯校工作坊 平機會盼增預防性騷擾意識
【Emily】辦大學聯校工作坊 平機會盼增預防性騷擾意識
【Emily】辦渠蓋設計賽 主題18區特色
【Emily】辦渠蓋設計賽 主題18區特色
【Emily】華潤為100學生提供短期工作體驗
【Emily】華潤為100學生提供短期工作體驗