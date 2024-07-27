李思穎公路賽衝線 女港將首人 踩畢158公里排64 冀添信心迎下周場地賽

曾憂要「上岸」 感放棄「蝕底」

巴黎奧運女子公路賽賽道全長158公里，共1.9公里攀升，李思穎前半程留守主車群後方位置，惟踩至90公里密鑲海岸 （Cote du Pave des Gardens）的「超長斜路」被甩開並跌落第二主車群，李思穎奮力作戰，最終轉入耶拿橋的最後直路時從右方突圍，超越其集團另外11名車手返回終點，最終以第64名衝線，比金牌得主的美國隊車手霍娜（Kristen Faulkner）慢11分24秒。

今屆92名參賽車手中，只有78人最終順利衝過終點，李思穎更是香港首位能完成奧運公路單車賽的女車手，超越師姐黃蘊瑤的成績，也是繼男子「車神」黃金寶之後首名在奧運公路賽衝線的港將。

首次征奧的李思穎賽後不諱言上斜和變速能力較弱，因此「每一條斜路都很掙扎」，賽前亦擔心需要「上岸」，但她還是腳如輪轉、逐步堅持，直至完賽終放下心頭大石，「賽道的斜路較想像中多，我踩完60公里覺得未到極限，所以相信我有機會完賽；踩完90公里後，我好努力堅持但都跌落第二集團，但反正我已經踩這麼遠，放棄好像很蝕底」。她提到港隊多名中長距離組隊友特意在奧運前陪練，加上賽道旁的觀眾打氣，也是她堅持下去的動力。

兼戰場地賽被質疑貪心 盼「走入歐洲節奏」

李思穎是2004年雅典奧運的「車神」黃金寶後，首名在單屆奧運兼戰公路和場地單車賽的港將，她說曾被質疑貪心兩邊踩，「我準備公路賽的時間不是太多，始終教練不想我影響場地賽表現。這條路線起伏多，不太適合我，但今天銅牌得主（比利時隊車手Lotte Kopecky）也是場地賽的世界冠軍，希望自己也能逐步走入歐洲節奏，未來有更好成績」。李思穎跟男將劉允祐一樣，更想整支港隊未來在公路賽有更好發展，「整個中長距離組也朝愈來愈好的方向走，希望港隊將來有更多參賽資格，可以整隊人並肩作戰」。

場地單車賽項目昨晚展開，李思穎將在下周日的奧運閉幕日出戰主項全能賽，她指完成公路賽讓自己有信心能以更好狀態參加場地賽，「本身都擔心今（昨）天不能完賽的話，整個禮拜的心情都會受影響，都多謝自己今天堅持下去」。不過，李思穎未有改變出發前定下在場地全能賽的前10名目標，「今（昨）日完成第一個目標，希望下星期能完成第二個目標」。

本報記者 許嘉明 巴黎直擊