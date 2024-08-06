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醫療券下周深一醫院兩牙診可用 餘兩間料下月

【明報專訊】政府早前公布擴展長者醫療券至7間大灣區醫療和牙科機構，其中兩間已於6月開始接受醫療券。衛生署昨公布，3間位於深圳的醫療或牙科機構下周三（14日）起可用醫療券，包括深圳新風和睦家醫院、愛康健口腔醫院和紫荊口腔門診；餘下的中山大學附屬第一醫院南沙院區及東莞東華醫院，預計下月初起可用。

除早前已可用醫療券的港大深圳醫院及其華為荔枝苑社區健康服務中心外，中山大學附屬第一醫院及中山陳星海中西醫結合醫院6月起先後接受醫療券。衛生署昨公布，3間位於深圳的醫療和牙科機構下周三起可用醫療券，和睦家醫院將提供9個指定科室的門診醫療護理服務，包括全科、健康管理、口腔科、眼科、外科、骨科、內科、婦科及耳鼻喉科，愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診則提供牙科門診醫療護理服務。

與其他已接受醫療券內地機構一樣，上述3間機構收費以人民幣結算，機構會為長者申報使用醫療券，並按計劃下每月更新的換算率計算需扣除的港元金額。醫療機構會於收費處標示計劃下每月的指明換算率，供長者參考。

須登記醫健通 不可同時用國家醫保

衛生署提醒，長者在任何一間大灣區醫療機構使用醫療券，均須先加入醫健通。該署稱，長者不可同時使用醫療券和國家醫療保險支付同一次醫療服務費用，而在內地使用醫療券的適用範圍跟在港一樣，均不包括住院服務、須預先繳費的醫療服務及日間手術程序，也不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。

深醫院推醫券優惠 料年底港客增至25%

營運深圳新風和睦家醫院的新風天域大灣區首席運營官蕭毅晃表示，政府要求醫療機構預先呈報收費準則，而院方有為醫療券使用者釐定優惠收費，例如200多元（人民幣，下同）的全科門診原價約500元，另有兩套分別約1500元和3500元的身體檢查套餐也較原價便宜一半。他稱目前該院有兩成病人來自香港，其中六七成為長者，預計今年底至明年初香港病人比例增至25%。

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