明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

兩焚化爐賣餘電 料年進帳11億 成本價售或遠廉於用戶電費 議員關注兩電獲利

【明報專訊】本港兩座現代化焚化爐I．PARK1及I．PARK2預計分別於明年及2030年代初啟用。政府回覆本報查詢時首次披露，將以燃料成本價將焚化爐產生的剩餘電力售予電力公司，預計兩爐均投產時，每年合共可輸出14.4億度電至電網。本報以政府以往每度電售價最高0.8元推算，焚化爐售電每年可為庫房帶來共11.5億元收入。現時中電向用戶收取平均每度電1.429元，有議員關注電費比政府售電價格高近八成，冀政府交代如何釐定剩餘電力價格，確保電力公司不會從中獲利，以及研究將部分收入回饋市民。

明報記者 馬耀森

另一方面，政府2018年與兩電引入上網電價，鼓勵私營界別安裝可再生能源發電系統並將電力售予電力公司，現時每度電售價為2.5至4元（見另稿）。相比之下，政府焚化爐出售剩餘電力價格遠低於民間向電力公司售電的上網電價。

污泥設施賣電 近3年每度6至8毫

政府將轉廢能設施產生的電力售予電力公司早有先例。環保署向本報表示，屯門污泥處理設施T‧PARK[源‧區]自2015年4月起營運，政府與電力公司就其產生的剩餘電力簽訂買賣合約，每年共同決定每度剩餘電力售價；政府以電力公司因買電而可節省的邊際發電燃料成本為制定售電價格基礎，過去3年每度剩餘電力實際售價約0.6至0.8元。資料顯示，T‧PARK過去3年產生3250萬度剩餘電力。

環保署表示，預計明年投產的I．PARK1會採用先進焚化技術，完全燃燒固體廢物，過程釋放的熱能將回收作發電用途。設施全面運作後，除了供設施日常運作，預計每年可以輸出約4.8億度剩餘電力至電網，相等於約10萬戶家庭用電量。

首個焚化爐明年投產 剩電足供10萬戶

據現行安排，政府會以電力公司當時的燃料成本價出售剩餘電力，I．PARK1亦會採相關安排，當局已跟電力公司初步接觸，探討 I．PARK1電力接駁技術安排，售電收入將撥入政府一般收入。

至於I．PARK2，環保署稱仍在初步設計階段，預計每年可輸出達9.6億度剩餘電量至電網，售電安排將參考I．PARK1實際情况。本報以T‧PARK剩餘電力售價每度0.8元推算，兩座焚化爐階投產後，每年可為庫房帶來11.52億元售電收入。

劉國勳促交代售價計法 陸頌雄籲饋街坊

立法會環境事務委員會主席劉國勳指出，現時中電平均每度電費1.429元，較向政府收購剩餘電力最高0.8元高近八成，他關注當中差價，除涉及必要開支外中電會否賺取額外收益。他稱會於議會跟進，要求政府交代售價計算方法。他說目前政府披露資料不多，但認為政府應以合理價格售電，即中電既不會額外賺取利潤，政府亦不應蝕本賣電，兩者之間應取平衡。

至於政府賣電價格遠低於民間，劉認為上網電價計劃旨在向民間提供誘因鼓勵投資可再生能源，故兩電收購電力價格會較高，不能與政府設施售電直接比較。

工聯會議員陸頌雄表示，中電向政府收購可再生能源的價格雖遠低於上網電價，但收購價0.6至0.8元，與中電發電燃料價相若，「即係中電用成本價收購政府電力」，好處是不會因收購價過高造成加價壓力。但陸認為，焚化爐始終屬厭惡設施，政府應考慮將售電的部分收益回饋屯門居民。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕焚化爐 上網電價

上 / 下一篇新聞

「上網電價」計劃 去年佔中電發電量0.7%
「上網電價」計劃 去年佔中電發電量0.7%
醫療券下周深一醫院兩牙診可用 餘兩間料下月
醫療券下周深一醫院兩牙診可用 餘兩間料下月
李思穎公路賽衝線 女港將首人 踩畢158公里排64 冀添信心迎下周場地賽
李思穎公路賽衝線 女港將首人 踩畢158公里排64 冀添信心迎下周場地賽
安洗瑩初奧封后 摘銀何冰嬌頒獎台致意馬蓮
安洗瑩初奧封后 摘銀何冰嬌頒獎台致意馬蓮
採訪手記：拉維特公園設多地展館 讓旅客感受當地文化
採訪手記：拉維特公園設多地展館 讓旅客感受當地文化
獎牌榜
獎牌榜
今日焦點賽事
今日焦點賽事
東涌至欣澳站10．26早收兩小時 裝道岔駁東涌東站 將提供接駁巴
東涌至欣澳站10．26早收兩小時 裝道岔駁東涌東站 將提供接駁巴
風帆柔道代表返港 稱奧運經驗助訓練部署
風帆柔道代表返港 稱奧運經驗助訓練部署
多收車資綠巴 差額退回電子支付帳戶
多收車資綠巴 差額退回電子支付帳戶
DSE考生 34.1%覆核成績 歷屆新高
DSE考生 34.1%覆核成績 歷屆新高
報讀人數按年升兩成 HKU SPACE料收生2.2萬新高
報讀人數按年升兩成 HKU SPACE料收生2.2萬新高
龔氏弟妹須遷出華懋單位 賠百萬租 稱姊龔如心承諾供住所終生 官指說法模糊
龔氏弟妹須遷出華懋單位 賠百萬租 稱姊龔如心承諾供住所終生 官指說法模糊
刺警案後連登倡插小腸 裝修工稱貪玩非煽動
刺警案後連登倡插小腸 裝修工稱貪玩非煽動
屠龍案控方：兩被告試槍製炸彈 逐步升級計劃殺警
屠龍案控方：兩被告試槍製炸彈 逐步升級計劃殺警
35.4℃今年新高 天文台料續酷熱
35.4℃今年新高 天文台料續酷熱
代理涉訛稱促成保單 客戶：不認識被告
代理涉訛稱促成保單 客戶：不認識被告
撼停慢線貨車 客貨司機亡 拍檔稱死者「好好人」 甚少揸快車
撼停慢線貨車 客貨司機亡 拍檔稱死者「好好人」 甚少揸快車
潑水案無綫攝影師：上前勸喻遭射水批肘
潑水案無綫攝影師：上前勸喻遭射水批肘
警山坡自轟亡 消息稱疑情緒問題
警山坡自轟亡 消息稱疑情緒問題
港島掃黃賭毒 搗練功券騙黨
港島掃黃賭毒 搗練功券騙黨
搗流動毒倉 私家車檢29公斤可卡因
搗流動毒倉 私家車檢29公斤可卡因
60年港產片勝地 沙田茵擬10月落幕
60年港產片勝地 沙田茵擬10月落幕
的士八達通機增WeChat Pay微信 正接洽車隊
的士八達通機增WeChat Pay微信 正接洽車隊
三跑薦人索回佣兩萬 工頭囚半年須還款
三跑薦人索回佣兩萬 工頭囚半年須還款
灣區熱搜：民航局受理載客無人機營運申請 民用無人「空中的士」入直路
灣區熱搜：民航局受理載客無人機營運申請 民用無人「空中的士」入直路
灣區熱搜：美團無人機開通深圳蓮花山航線
灣區熱搜：美團無人機開通深圳蓮花山航線
灣區手記：三伏天 ／文：尚東美
灣區手記：三伏天 ／文：尚東美
【Emily】盛傳江旻憓加入 馬會：唔評論 消息：奧運國家隊代表月底訪港
【Emily】盛傳江旻憓加入 馬會：唔評論 消息：奧運國家隊代表月底訪港
【Emily】灣仔海濱豎50仿古電街燈 最舊款1890年
【Emily】灣仔海濱豎50仿古電街燈 最舊款1890年
【Emily】「頂尖運動員入學計劃」 港大醫學院特別取錄一人
【Emily】「頂尖運動員入學計劃」 港大醫學院特別取錄一人
【Emily】辦大學聯校工作坊 平機會盼增預防性騷擾意識
【Emily】辦大學聯校工作坊 平機會盼增預防性騷擾意識
【Emily】辦渠蓋設計賽 主題18區特色
【Emily】辦渠蓋設計賽 主題18區特色
【Emily】華潤為100學生提供短期工作體驗
【Emily】華潤為100學生提供短期工作體驗