灣區手記：三伏天 ／文：尚東美

當日中醫院設了超過10條隊伍，劃分為肩頸腰腿痛等痛症、慢性哮喘等肺系統相關病症，以及失眠、腸炎等其他科類。就診過程很簡單，首先在廣東省中醫院小程序預約和繳費，在現場出示繳費二維碼給工作人員，便得到一張小紙條，然後根據需要排隊就可以，如果是港人，則需要拿回鄉證到醫院，先在場辦理就診卡，才能使用小程序預約服務。

醫生會先詢問哪裏不舒服，記者腸胃不好，醫生便開始在記者的腹部、背部貼了8帖藥。排隊期間，記者遇到結伴而來的3名廣州市民，她們也是第一次天灸，聊天中得知，原來只要繳費，市民可以多次排不同隊去貼不同類別的藥，因此記者立即再預約看肩頸，又貼了8帖藥在肩頸部位。

其實剛開始並沒什麼感覺，但過了十幾分鐘，貼藥部位便感到發熱和刺痛，醫生說成人大概要貼30至45分鐘。事後與友人分享經歷，被問是否真的有效，老實說記者也不清楚，但聽聞要連續貼3年才見效，果然養生路漫長呀。

文：尚東美