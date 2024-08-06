灣區手記：三伏天 ／文：尚東美

【明報專訊】三伏天是一年之中氣溫最高、濕氣最重、最為悶熱潮濕的時間，傳統中醫認為，每年農曆「三伏」季節通常為陽氣最為旺盛之時，一些有寒邪相關疾病的患者應在三伏天及早治療或預防，例如三伏天灸。其實記者去年見到內媒報道，才得知有三伏天灸的存在，可惜當時已經錯過了，不然也有興趣去嘗試。今年記者早早就關注廣東省中醫院公眾號，得知天灸時間安排在7月15日的三伏天初伏，記者當日下午去到廣東省中醫院，見到前來接受天灸的市民絡繹不絕，排隊人群中亦不乏年輕面孔。看來在廣州，三伏天灸這種傳統療法早已深入民心，年輕人也懂養生。
當日中醫院設了超過10條隊伍，劃分為肩頸腰腿痛等痛症、慢性哮喘等肺系統相關病症，以及失眠、腸炎等其他科類。就診過程很簡單，首先在廣東省中醫院小程序預約和繳費，在現場出示繳費二維碼給工作人員，便得到一張小紙條，然後根據需要排隊就可以，如果是港人，則需要拿回鄉證到醫院，先在場辦理就診卡，才能使用小程序預約服務。
醫生會先詢問哪裏不舒服，記者腸胃不好，醫生便開始在記者的腹部、背部貼了8帖藥。排隊期間，記者遇到結伴而來的3名廣州市民，她們也是第一次天灸，聊天中得知，原來只要繳費，市民可以多次排不同隊去貼不同類別的藥，因此記者立即再預約看肩頸，又貼了8帖藥在肩頸部位。
其實剛開始並沒什麼感覺，但過了十幾分鐘，貼藥部位便感到發熱和刺痛，醫生說成人大概要貼30至45分鐘。事後與友人分享經歷，被問是否真的有效，老實說記者也不清楚，但聽聞要連續貼3年才見效，果然養生路漫長呀。