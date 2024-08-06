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灣區熱搜：民航局受理載客無人機營運申請 民用無人「空中的士」入直路

【明報專訊】大灣區推動「低空經濟」再有新進展，中國民航局早前正式受理億航智能遞交的民用無人駕駛載人航空器運營合格證申請，一旦獲批，意味民用無人駕駛載人航空器將可進入商業營運階段，市民將有機會體驗「空中的士」。

明報記者 陳子凌

是次遞交民用無人駕駛載人航空器運營合格證（Air Operator Certificate，簡稱OC）申請的，是億航智能旗下從事UAM（Urban Air Mobility，都市空中運輸）營運服務的全資子公司廣東億航通用航空，以及合肥的合資公司合肥合翼航空。據億航智能表示，中國民航局已正式受理申請，對兩間公司展開無人駕駛載人航空器經營許可和運行合格審定，並在審查流程、審查科目、審查框架等方面與申請人達成共識。中國民航局也於近期組建專業審查團隊，正式展開後續相關審查工作。

全新產物 需創新方法審定

由於無人駕駛載人航空器屬於全新產物，相關運營合格證申請無法直接沿用現有民航領域既定標準作合格審定，有需要在現有法規基礎上創新和完善，以構建一個全新且適用的標準體系。因此早在今年3月，中國民航局已就《中國民用航空規章第92部運營許可的申請和頒發》公開徵求意見，旨在推進《民用無人駕駛航空器運行安全管理規則》關於營運許可的實施，明確許可申請流程和要求，規範運營安全評估的範圍和要點，細化營運管理要求。

億航智能表示，基於此前積累的運行數據與實踐經驗，正在積極協助民航局推進營運相關標準的制定，也將為建立全國首個無人駕駛載人航空器的商業營運監管體系提供參考基礎。據內媒《科創板日報》報道引述接近億航智能人士指出，民航局只有達成共識且認可才會正式受理申請，因此受理是關鍵一步，加上相關運營合格證的審定標準也在同步制定中，預計取得合格證的時間「相信不會很久」。

首階段觀光為主

再發展通勤出行服務

據億航智能之前透露，將優先在廣州、深圳、合肥開始常態化營運，首階段會以低空遊覽、城市觀光為先，再逐步發展低空通勤、應急救援服務，最後是無人低空城市出行，即真正實現「空中的士」。

事實上，億航智能是目前內地民用無人駕駛航空器商業化走得最前的企業，已先後取得全國首個無人駕駛航空器相關的型號合格證、標準適航證及生產許可證，因此業界也關注是次申請運營合格證的進展，因一旦成功申請，可作為其他公司遞交申請的參考。

相關字詞﹕合肥合翼 億航智能 中國民航局 無人機 低空經濟 大灣區

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