三跑薦人索回佣兩萬 工頭囚半年須還款

辯方求情稱工傷 官批證據確鑿仍抗辯

被告莫伯祥（64歲）為德鑄工程有限公司前木工「工頭」，案發於2021年5月至2022年3月之間。辯方求情稱，被告有多年建造業工作經驗，過往曾因公受傷，無法恆常工作。

裁判官彭亮廷判刑稱，控方呈上兩段錄音帶及證人或其他工友拍攝的片段，顯示被告收取金錢和點算現金，可謂證據確鑿。被告仍選擇抗辯，且只是不斷否認指控，做法不明智。彭官不同意被告稱因案飽受困擾是有效求情因素，稱廉署需時調查，兩年等候於同類案件而言可算輕短。

控方案情稱，案發時德鑄是三跑項目分判商，負責招聘建築工人做各類工程。馬姓工人向被告稱有意參與，並介紹李姓工人，被告稱若獲聘，二人需向他支付每個工作天100至300元非法回佣。馬無在地盤上班和支付回佣。李則由2021年7月起每月向被告支付9筆600至2700元「回水」，合共1.97萬元。

廉署就「三跑」項目工人收賄的違法行為至今累計落案起訴28人，當中包括分判商「工頭」，涉及向逾130名工人收賄共逾190萬元。包括莫伯祥在內共22人認罪或被定罪，判囚最高16個月，另有一人尚待答辯。

【案件編號：WKCC 1062/23】