三跑薦人索回佣兩萬 工頭囚半年須還款

【明報專訊】香港國際機場第三跑道項目前工頭涉在引薦工人工作後要求對方支付非法回佣，其中一人給他1.97萬元。前工頭否認3項代理人索取利益罪和9項代理人接受利益罪，受審後裁定全部罪成。裁判官昨在西九龍法院指被告違法行為持續11個月，其中9個月事主連續「回水」，案例指明收賄為文明和法治社會所不容，判入獄6個月，另須歸還賄款。
辯方求情稱工傷 官批證據確鑿仍抗辯
被告莫伯祥（64歲）為德鑄工程有限公司前木工「工頭」，案發於2021年5月至2022年3月之間。辯方求情稱，被告有多年建造業工作經驗，過往曾因公受傷，無法恆常工作。
裁判官彭亮廷判刑稱，控方呈上兩段錄音帶及證人或其他工友拍攝的片段，顯示被告收取金錢和點算現金，可謂證據確鑿。被告仍選擇抗辯，且只是不斷否認指控，做法不明智。彭官不同意被告稱因案飽受困擾是有效求情因素，稱廉署需時調查，兩年等候於同類案件而言可算輕短。
控方案情稱，案發時德鑄是三跑項目分判商，負責招聘建築工人做各類工程。馬姓工人向被告稱有意參與，並介紹李姓工人，被告稱若獲聘，二人需向他支付每個工作天100至300元非法回佣。馬無在地盤上班和支付回佣。李則由2021年7月起每月向被告支付9筆600至2700元「回水」，合共1.97萬元。
廉署就「三跑」項目工人收賄的違法行為至今累計落案起訴28人，當中包括分判商「工頭」，涉及向逾130名工人收賄共逾190萬元。包括莫伯祥在內共22人認罪或被定罪，判囚最高16個月，另有一人尚待答辯。