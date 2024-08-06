的士八達通機增WeChat Pay微信 正接洽車隊

去年向3平台開放 使用司機增兩成

八達通營業及市務總監李玉兒表示，隨着內地開放更多赴港個人遊城市，以及政府積極舉辦城中盛事，相信會帶動更多旅客訪港，今次合作將為旅客和的士業界提供更多元化的一站式支付方案，提升大灣區出行便捷體驗。

八達通稱，今年1月開放八達通的士支付網絡予銀聯、AlipayHK、內地支付寶等二維碼支付平台後，透過商用版八達通App收款之的士司機由2.1萬名增加兩成至2.5萬名，而過去4年間的士行業的八達通使用量升幅亦達10倍。八達通續說，旅客訪港人數增加，電子支付使用亦有增長，舉例今年五一黃金周長假期旅客日均消費用量增加了三成。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，是次合作豐富了香港的士行業收款選項，也為本地市民及內地旅客提供更便捷支付方式，以及零手續費的安心保障。他說，將繼續促進香港市民對便捷支付的接受度，推動本地電子支付生態系統進一步發展。