60年港產片勝地 沙田茵擬10月落幕

網上近日傳出沙田茵餐廳9月底結業的消息，餐廳職員郭先生向本報表示，結業具體日期尚未確定，「就算（結業）都係10月」，原因與經濟問題有關，包括來餐廳消費的人流大減，「都是大部分餐廳執笠的原因」。郭先生在餐廳工作超過20年，被問到對餐廳結業有何感受，他嘆言「都無辦法的」。

職員嘆每日只幾枱客 結業「無辦法」

昨夜8時許，記者現場所見餐廳只有兩枱客人用餐。有女職員慨嘆，近日餐廳每日只得幾枱客，每月收入不足支付員工薪金，老闆需自掏腰包墊支成本。

翻查資料，沙田茵餐廳曾出現在多齣粵語長片、港產電影及劇集，例如1965年張英才及李香琴主演的粵語長片《三喜奇緣》、1989年周潤發及張艾嘉主演的電影《阿郎的故事》、1998年梁朝偉及劉青雲主演的電影《暗花》，以及2018年陳國邦、艾威及詹瑞文等主演的劇集《陽關道》等。

此外，旅發局網站亦曾引述文章介紹沙田茵餐廳是歷史悠久的印尼餐廳，受本地家庭喜愛，又稱餐廳氛圍懷舊，設有寬敞露台，只裝了吊扇，顧客可吃到在餐桌旁現烤的沙嗲，又推薦巴東牛肉、辣椰子雞、加多加多等多款經典印尼菜餚。