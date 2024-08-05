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港聞二

發展局明年推「一試多證」 建造業首工種訂灣區標準

【明報專訊】發展局長甯漢豪昨日發表網誌稱，政府計劃明年為建造業首個試行工種公布大灣區標準及推行「一試多證」安排，讓建造業從業員在粵、港、澳其中一個指定考核機構通過考試並獲得技能證書時，可同時獲發另外兩地相關工程的技能證書，以助提升大灣區人才的技術水平及交流。

發展局表示，為推動大灣區「人才高地」建設，共同提升大灣區建築工人和技術人員的技術水平，政府聯同廣東省人力資源和社會保障廳，以及廣東省住房和城鄉建設廳，為建造業人員的技術水平訂立大灣區標準，為業界推進「一試多證」安排提供基礎。

議員倡擴至各業助融入

民建聯立法會議員顏汶羽昨在社交媒體發帖文，對「一試多證」試行工種表示歡迎，並期望加快計劃進度，稱若建造業「一試多證」的培訓見效，政府應考慮擴展計劃至其他行業，以助香港融入國家發展。

顏汶羽表示，民建聯留意到香港與廣東省和澳門已建立「一試多證」計劃，但過去只透過職訓局於美容及美髮行業運作，故要求加快設立「灣區標準」及盡快落實擴大「一試多證」計劃至建造業，以助提升大灣區建造業人力水平。

魯班先師廟擬列古蹟

另外，甯漢豪在網誌稱在發展局支持下，建造業議會與工會合作於今年初推出「一專多能」計劃，提供學費津貼，協助工友掌握多一門工藝，增加其就業機會，並「延續魯班先師注重技藝培訓的精神」，發展局稱將把堅尼地城的魯班先師廟訂為法定古蹟。

相關字詞﹕建造業 一試多證

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