分析來電助銀髮防騙 高中生發明裝置奪獎

迦密主恩中學學生的「『耆』逢敵『守』」獲得高中組發明品冠軍，是針對長者電騙研發的儀器，可連接固網電話使用，長者對話時，外置儀器會蒐集及分析對話內容是否含有詐騙相關關鍵字，例如「借錢」、「銀行」等，儀器熒幕會出現警告字眼，提醒長者受騙風險，同時透過WhatsApp及電郵通知長者親友。有參與發明的學生稱，靈感來自早前有親友致電他確認身分，懷疑有騙徒冒認其身分。

初中生研穿褲機器 助長者解難

由天主教培聖中學學生發明的「『除除』善友」是穿褲機器，幫助長者解決穿褲困難，奪得初中組發明品冠軍。該機器高約1米，用家需先用機器的夾子將褲子腰位夾成圓形，然後按掣將褲子降至地下，用家踏前站在褲內，再按掣將褲升起，毋須蹲下便可穿褲。

該團隊的學生說，曾在住院及探病時留意到長者有穿衣服問題，手震及蹲下是他們的「弱點」，故想到利用升降儀器解難；由於儀器有相當體積，他們在切割等方面遇到困難，需向指導教師求助。

另有得獎生研大麥蟲分解膠機制

伊利沙伯中學舊生會中學的「蟲仔的塑膠盛宴」獲高中組研究項目冠軍。團隊發現大麥蟲會咬穿膠袋，外國亦有研究指大麥蟲會進食及分解發泡膠，遂研究其他類型塑膠會否有相同情况，結果證實大麥蟲腸汁具塑膠分解能力，且能力是來自腸道細菌分泌的塑膠酶。團隊相信未來可大量培植該菌、提取塑膠酶，將塑膠生物降解。

協恩中學的「『酪』在其裝」則獲初中組研究項目冠軍，透過實驗發現牛油果種子能變成脫氧劑，並可製成天然包裝膜，為食品保鮮提供更天然選擇。