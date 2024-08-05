奧運「金主」聚焦傳承 邀港將教中學生

明報記者 陳在心

恒地於上屆奧運頒發逾1900萬元獎金予本港奧運獎牌得主及晉身八強的運動員，今年改以「Breaking New Ground‧突破恒常界限」為主題，舉辦一系列體育推廣活動，包括資助本地運動員入讀港大、舉行中學生暑期體育課程、在旗下民生商場舉辦賽事直播等。對於是次活動投資額，恒地稱當中涉及無形（intangible）資產，包括與NGO及運動員的多年合作，故難以量化。

林鄭赴頒獎未聞噓聲

黃浩明：體育令人放下

就着暑假課程，黃浩明自言因工事忙未有觀課，但亦分享在支援本地運動員路上的深刻片段。黃說，最深刻是2021年恒地主辦的東京奧運獎金頒獎禮，「那一次『林太』（時任特首林鄭月娥）出席與運動員拍照。林太當時出來通常都是『噓聲』（喝倒彩），但那次沒有」，令他發現體育「真的能令大家放下很多東西，只集中（討論）體育，那次對我而言是很有感受！」

至於今屆奧運，黃浩明亦曾凌晨觀看焦點賽事直播，包括張家朗男子個人花劍賽。被問及今屆香港運動員表現，他認為每人均有自己的奮鬥故事，不應只側重獎牌，「所以我不會特地評論或讚賞某一個，其實每個人都是很難得」。

帶旺商場 人流增兩成

作為系列活動一環，恒地與電視台合作，在旗下兩個民生商場直播奧運賽事。黃浩明稱自開幕禮以來，商場人流增約兩成，比預期的一成半高，亦帶旺飲食業。就未來對市民觀賽的支援，黃稱旗下的中環新海濱3號用地正興建商廈和商場，預計下屆奧運（2028年）已部分開放，預期可用以舉辦活動，包括觀看體育賽事。

翻查資料，該地皮2021年由恒基以508億元投得，主要用作商業及零售用途，亦提供休憩設施。

黃浩明表示，項目的戶外地方佔約一半，亦設天台空間，「若是欣賞奧運，我相信是幾interesting（有趣）」，亦因附近無住宅物，認為噪音問題可以解決，「就算是通宵都可以」 。