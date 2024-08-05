單車殞命年增2.5倍 業界籲留意馬路盲點

警務處交通總部昨日公布，今年上半年有392人涉及交通意外死亡或嚴重受傷，較去年同期675人下降42%，其中51人死亡，行人佔17人，其餘為車輛司機、乘客及踏單車人士，而上述群組的死亡人數較去年均有上升趨勢（見表）。交通總部（行政）警司黎小慧表示，致命交通意外成因過半數為不專注駕駛，包括不留神、忽略車輛盲點及不小心轉線，其次是由超速及路面經驗不足引起的車輛失控意外。

6死無裝備 警：頭盔可減傷亡

道路安全課總督察林啟森稱，上半年涉及單車的致命意外有7宗，較去年同期2人升約2.5倍。警方經調查後，相信4宗意外因「自炒」，當中3宗下斜失控；其餘3宗分別被私家車或貨車撞倒喪命。死亡個案有6人沒有戴頭盔及其他安全裝備，林提到頭盔非法例規定裝備，但可避免頭部受傷，減低傷亡風險。

警方稱市民或誤以為踏單車為休閒活動及簡單代步工具，因而忽略危機，提醒踏單車要遵守交通規則，包括交通燈號及標記。警方8月起展開「亮景」及「朝陽」執法行動 ，分別打擊不專注駕駛行為及糾正踩單車者的違規行為。警員昨日下午在將軍澳香港單車館對開派傳單，提醒踏單車人士注意安全。

梁志賢稱，近年致命個案大部分在馬路發生，大車司機駕駛時或因車身較高而忽略單車，「例如單車攝車罅，甚至在燈位時停於大車旁，司機沒有察覺，開車或轉彎時造成意外」。他又提到，馬路陷阱一般比單車徑多，如路邊闊渠及路面縫隙，有可能卡住單車胎釀成意外。梁建議市民踏單車時宜選擇單車專用路段，馬路上行車要小心盲點；另外出發前先檢查單車亦可避免意外，包括煞車系統、車胎及轉向等。