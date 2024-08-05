明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

出海溺斃遠足墮崖 遊山玩水一死一危

【明報專訊】西貢昨日於一小時內先後發生行山失足及遇溺的戶外活動意外，造成一死一傷。當中一名男子與友人租船出海，於甕缸灣游泳時懷疑遇溺，由友人救起時已陷昏迷，政府飛行服務隊直升機吊起送院，搶救後不治。港九拯溺員工會副主席胡啟榮稱，在海中游泳沒有可供支撐或停留位置，必須加倍小心，宜預先評估環境風險及體能要求。

遇溺的42歲男子姓陳，據了解他與14名朋友租船出海，船停在甕缸灣後，他與兩名朋友下水游泳，友人其後先返回船上，陳則繼續游泳。及後友人突然聽到陳呼叫「救命」，將他救起，同時報警求助。

友人聞「救命」 救起已昏迷

警方昨早11時許接報稱有人在甕缸灣遇溺，救起時已陷昏迷。救援人員到場為其急救，再由接報到場協助的政府飛行服務隊直升機送往東區醫院，惟搶救後證不治。警方初步調查顯示，該男在離岸約50米的海面懷疑遇溺，案件列送院時死亡，其死因仍待驗屍後確定。

專家籲量海面環境風險

胡啟榮表示，在海中游泳有別於泳池，因泳池一般由淺水漸至深水，遇事時仍有機會返回淺水位置停留，但大海則沒有可供支撐或停留點，加上水流、海浪、船浪等因素，亦可能導致游泳者變得緊張，增加遇溺風險。因此在海中游泳必須加倍小心，預先評估存在風險及體能要求，曾飲酒或身體不適則切勿下水。

胡續稱，利用浮物協助游泳可增加安全保障，但亦要了解浮物特性。如使用水泡，要小心一旦漏氣的處理方法，坐在水泡時翻轉亦有遇溺風險。胡提醒，欠拯溺經驗者如發現有人遇溺，在自身安全許可下，可嘗試將浮物推近遇溺者，再由兩人或以上，從旁護送他至安全地方。

另外，一名57歲外籍男子昨與10多人乘船到西貢北果洲行山，早上10時許步至大炮石附近時，懷疑失足墮約4米崖下，頭部受傷流血，腳部骨折，一度昏迷，由接報到場的飛行服務隊直升機吊起，送至東區醫院，送院時回復知覺，情况危殆。事故原因仍有待警方深入調查。

據旅發局網頁資料，大炮石是從東岸峭壁橫向凸出的巨大六角柱，是打卡熱點。若想站在大炮石上拍照，需攀爬滿佈碎石的岩石壁，或有滑倒危險，故旅發局網頁亦提醒市民切勿攀爬，免生意外。

明報記者

相關字詞﹕戶外活動 西貢

上 / 下一篇新聞

江旻憓告別全職劍手 冀新職饋港 總教練：港劍梯隊成熟 有影響仍樂觀
江旻憓告別全職劍手 冀新職饋港 總教練：港劍梯隊成熟 有影響仍樂觀
可保留非全職身分 打本地賽對陣隊友
可保留非全職身分 打本地賽對陣隊友
鄧謝配月底再戰公開賽 長遠「需沉澱」
鄧謝配月底再戰公開賽 長遠「需沉澱」
羽球男雙中華台北衛冕 女單前世一馬蓮4強傷出
羽球男雙中華台北衛冕 女單前世一馬蓮4強傷出
選民登記率超100% 誤差延3年始檢視 選舉處：檢討前不宜猜測 學者料因移民保留選民身分
選民登記率超100% 誤差延3年始檢視 選舉處：檢討前不宜猜測 學者料因移民保留選民身分
拒公布登記率本報投訴 申訴署裁不成立有缺失
拒公布登記率本報投訴 申訴署裁不成立有缺失
下半年擬訪歐美澳中東 陳茂波：鞏固傳統市場兼拓新資金
下半年擬訪歐美澳中東 陳茂波：鞏固傳統市場兼拓新資金
單車殞命年增2.5倍 業界籲留意馬路盲點
單車殞命年增2.5倍 業界籲留意馬路盲點
唐樓劏房起火 消防救出5貓
唐樓劏房起火 消防救出5貓
腦膜炎雙球菌海外流行 專家籲外遊留學生打針
腦膜炎雙球菌海外流行 專家籲外遊留學生打針
移植人士運動會參加者減 主辦：器官捐贈大跌
移植人士運動會參加者減 主辦：器官捐贈大跌
運物局：兩年後或再發的士車隊牌
運物局：兩年後或再發的士車隊牌
奧運「金主」聚焦傳承 邀港將教中學生
奧運「金主」聚焦傳承 邀港將教中學生
分析來電助銀髮防騙 高中生發明裝置奪獎
分析來電助銀髮防騙 高中生發明裝置奪獎
發展局明年推「一試多證」 建造業首工種訂灣區標準
發展局明年推「一試多證」 建造業首工種訂灣區標準
教宗派湯漢赴台聖體大會 港樞機首例
教宗派湯漢赴台聖體大會 港樞機首例
灣區熱搜：舞獅點心化精品 港品牌攻入灣區 按消費文化差異調整種類 穗賣冰箱貼受歡迎
灣區熱搜：舞獅點心化精品 港品牌攻入灣區 按消費文化差異調整種類 穗賣冰箱貼受歡迎
灣區熱搜：構思製作推廣一腳踢 吸客需不斷創新款式
灣區熱搜：構思製作推廣一腳踢 吸客需不斷創新款式
本地研發高效滅蚊機 混合技術誘蚊
本地研發高效滅蚊機 混合技術誘蚊
下一步擬打入大馬印尼度假村
下一步擬打入大馬印尼度假村
【Emily】江旻憓退役 議員留言支持感謝
【Emily】江旻憓退役 議員留言支持感謝
【Emily】法律博士JD唔係PhD 葉劉：唔少傳媒搞亂
【Emily】法律博士JD唔係PhD 葉劉：唔少傳媒搞亂
【Emily】全民運動日高官落場響應 特首與劍手鬥掟豆袋
【Emily】全民運動日高官落場響應 特首與劍手鬥掟豆袋
【Emily】赴尼泊爾聯國組織實習 大學生賺咗勇氣
【Emily】赴尼泊爾聯國組織實習 大學生賺咗勇氣
【Emily】田二少加國度假 孫女助set頭 江玉歡遊西班牙 不忘關心港務
【Emily】田二少加國度假 孫女助set頭 江玉歡遊西班牙 不忘關心港務