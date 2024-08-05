出海溺斃遠足墮崖 遊山玩水一死一危

遇溺的42歲男子姓陳，據了解他與14名朋友租船出海，船停在甕缸灣後，他與兩名朋友下水游泳，友人其後先返回船上，陳則繼續游泳。及後友人突然聽到陳呼叫「救命」，將他救起，同時報警求助。

友人聞「救命」 救起已昏迷

警方昨早11時許接報稱有人在甕缸灣遇溺，救起時已陷昏迷。救援人員到場為其急救，再由接報到場協助的政府飛行服務隊直升機送往東區醫院，惟搶救後證不治。警方初步調查顯示，該男在離岸約50米的海面懷疑遇溺，案件列送院時死亡，其死因仍待驗屍後確定。

專家籲量海面環境風險

胡啟榮表示，在海中游泳有別於泳池，因泳池一般由淺水漸至深水，遇事時仍有機會返回淺水位置停留，但大海則沒有可供支撐或停留點，加上水流、海浪、船浪等因素，亦可能導致游泳者變得緊張，增加遇溺風險。因此在海中游泳必須加倍小心，預先評估存在風險及體能要求，曾飲酒或身體不適則切勿下水。

胡續稱，利用浮物協助游泳可增加安全保障，但亦要了解浮物特性。如使用水泡，要小心一旦漏氣的處理方法，坐在水泡時翻轉亦有遇溺風險。胡提醒，欠拯溺經驗者如發現有人遇溺，在自身安全許可下，可嘗試將浮物推近遇溺者，再由兩人或以上，從旁護送他至安全地方。

另外，一名57歲外籍男子昨與10多人乘船到西貢北果洲行山，早上10時許步至大炮石附近時，懷疑失足墮約4米崖下，頭部受傷流血，腳部骨折，一度昏迷，由接報到場的飛行服務隊直升機吊起，送至東區醫院，送院時回復知覺，情况危殆。事故原因仍有待警方深入調查。

據旅發局網頁資料，大炮石是從東岸峭壁橫向凸出的巨大六角柱，是打卡熱點。若想站在大炮石上拍照，需攀爬滿佈碎石的岩石壁，或有滑倒危險，故旅發局網頁亦提醒市民切勿攀爬，免生意外。

明報記者