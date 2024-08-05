羽球男雙中華台北衛冕 女單前世一馬蓮4強傷出

何冰嬌入決賽 印尼自動摘銅

身為前屆冠軍的馬蓮，今屆由分組賽起一路闖關殺入4強，但曾兩度經歷膝部重創的她，昨日面對國家隊的何冰嬌先贏一局21：14，次局戰至10：5時右膝舊患復發，隨後用護膝包住患處欲堅持續戰，但行動力大跌下表現下滑，連失3分後她無奈決定退賽，並一度倒地痛哭，需由教練上前安慰。賽後，她隨即前往當地醫院驗傷，證實傷及右膝前十字韌帶，或要動手術休養數月。

領先下膝患復發 無力續戰

隨着她已宣告退出今日的銅牌戰，意味印尼隊的瑪莉斯卡東宗將獲銅牌，亦是印尼2008年北京奧運以來首面奧運羽毛球女單獎牌。

完場時亦曾上前安慰馬蓮的何冰嬌說：「最不願意看到這種事情發生，馬蓮這仗狀態很好，非常渴望勝利，這是我要跟她學習的地方，她最後還給我加油，要我決賽好好打。」而何冰嬌於香港時間今午4時55分決賽的對手安洗瑩，昨以局數2：1反勝瑪莉斯卡東宗，亦是這名22歲「世一」初戰奧運金牌戰，更是韓國隊闊別28年後再有選手躋身奧運羽毛球女單決賽，何安二人曾交手13次，安以8勝5負佔優。

男雙方面，世界排名第12的中華台北隊組合李洋／王齊麟昨於決賽以21：17、18：21、21：19，局數2：1擊敗國家隊「世一」組合梁偉鏗／王昶，連續兩屆奪金寫台羽歷史，同時亦為擬於9月戰畢台北公開賽後退役的李洋，寫下圓滿的9年職業球員生涯。

大馬男雙連續兩屆奪銅

世界排名第3的馬來西亞隊的謝定峰／蘇偉譯，同晚在男雙銅牌戰惡鬥世界第2的丹麥隊組合金艾斯普／安祖斯拉斯姆臣，大馬組合先輸一局 16：21後，連續兩局險勝22：20及21：19，以局數2：1反克對手，連續兩屆摘銅。