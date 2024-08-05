【Emily】江旻憓退役 議員留言支持感謝

Vivian喺北京人民大學碩士課程論文題為〈透過『佔中事件』反思香港特區選舉制度完善路徑〉，論文提及佔中違法、「愛國者治港」係完善一國兩制等論點。何敬康話，呢個時刻必須站出來，更加要保護呢位「香港之寶」，反駁無理指摘Vivian嘅不實言論，仲話如果有人涉嫌違法，就應轉介執法機構跟進。

論文風波 何敬康：反駁無理指摘

30歲嘅Vivian喺網上公布告別全職運動員生涯，民建聯立法會議員梁熙留言，感謝佢過去為體育界努力拼搏同辛勤付出。行政會議成員湯家驊就出帖感慨，話急流勇退談何容易，祝Vivian喺其他領域為國為己再顯風騷。

曾俊華問有份種樹老劍手包唔包我

酷愛劍術嘅前財政司長曾俊華就話，Vivian及港隊羽毛球手謝影雪克服傷患出賽唔容易，「作為一個前劍擊運動員，我對阿雪同Vivian嘅處境感同身受」。曾俊華話年輕時都傷過大腿後肌，要忍痛練習及作賽，「到依家，我定期都要搵醫師，幫我喺腳度拮番幾針㗎」，又自嘲「#有份種樹老劍手包唔包我」。