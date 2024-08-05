運物局：兩年後或再發的士車隊牌

陳恒鑌倡一年內檢討

運輸及物流局長林世雄上月接受傳媒專訪時提及，預計約兩年或兩年半後會就的士車隊政策作中期檢討。廖振新昨出席全民運動日活動時，被問到屆時會否再發出的士車隊牌照，他說會先視乎5支車隊營運情况才考慮，現階段不排除任何可能。他說當局會「緊緊監察」，留意的士服務有否改善，重申一直有聆聽不同意見。

的士車行車主協會永遠會長兼主席鄭克昨在新城節目《民生無小事》表示，希望政府推出牌照後有監管，又指的士車隊安排會令業界生態有很大變化，整體表示歡迎，但亦形容該政策仍在「試溫」，令人卻步。他期望車隊有顯著成效後，可吸引更多的士個體戶加入，從而再一同改善服務。

陳恒鑌於同一節目表示，關注政府可否探討將檢討時間縮短，指政策實行一年後可能出現不夠車，或有車隊計劃擴展服務，甚至其他公司有參與意向時，能否再發牌。他建議一年內檢討，兩年內再決定如何繼續走下去，並希望政府可與業界同步。