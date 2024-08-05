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港聞二

移植人士運動會參加者減 主辦：器官捐贈大跌

【明報專訊】「移植及透析人士運動會」因疫情停辦5年後，今年10月復辦，將有392人參賽，較對上一屆少37%。創會榮譽會長周嘉歡昨稱，近年器官捐贈大減，去年只有24名遺體捐贈者，過往調查反映「即使（市民）願意身故後捐器官，真正上網登記的人不足三分一」，認為政府和民間也需多宣傳。

籲政府民間攜手宣傳

「移植及透析人士運動會」對上一屆已是2018年，當時逾600人參賽。今屆392名參賽者中，336人（85.7%）屬移植器官康復者或透析治療者，其餘是捐贈者、捐贈者家屬及醫護。

周稱，市民捐贈意識一直改善，但年輕一輩「很少思考生死的問題，好像死亡是很遙遠的事」，導致上網登記的人相對少。她亦留意到新增登記器官捐贈人數已輕微回升，認為政府及民間組織要多加宣傳，「好像奧運精神那樣，不是一個人做，是全部人一起做」。

翻查資料，政府2022年底提出與內地商討恒常跨境器官移植機制惹爭議，去年取消登記捐贈的人數按年增近14倍至14,862，同年新增登記則增約一倍至25,968人。

新增公路賽供公眾參與

今屆運動會首次邀得國際隊伍參賽，將在乒乓球、羽毛球及田徑等9個項目一較高下。曾接受腎臟移植的余燕華是參賽者之一，她在患病後才建立運動習慣，開始接受訓練，今年先後在中國內地及泰國的同類比賽奪得羽毛球女單冠軍。今屆新增供公眾報名的公路賽，分1公里、3公里及10公里賽事，10公里賽將途經將軍澳跨灣大橋。

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