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港聞二

腦膜炎雙球菌海外流行 專家籲外遊留學生打針

【明報專訊】香港醫院藥劑師學會表示，血清B型腦膜炎雙球菌在英國、澳洲等多個升學熱門地點流行，但學會調查發現家長對腦膜炎雙球菌的預防意識及認知不足。學會建議家長在安排子女外遊或升學前，先了解目的地的腦膜炎雙球菌血清型流行情况，並考慮接種最合適的腦膜炎雙球菌疫苗，減低感染風險。

腦膜炎雙球菌是經由患者咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫，或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播，潛伏期可介乎2至10天，一般3至4天。香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，於美國及歐洲，B型腦膜炎雙球菌感染在嬰兒及幼兒中發病率最高。蘇曜華引述英國統計數字指出，新冠疫情後英國侵入性腦膜炎雙球菌感染個案上升，約八成個案屬於血清B型腦膜炎雙球菌感染。

該學會今年初訪問110名有意讓子女到海外留學的家長，發現家長對腦膜炎雙球菌的認知不足，近半家長表示非常不了解及不了解；40%家長表示不清楚現時英國流行腦膜炎雙球菌為血清B型，低估腦膜炎雙球菌的威脅，亦不清楚目前有疫苗可接種預防感染。

留學熱點感染增 家長欠認知

香港大學兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華稱，腦膜炎雙球菌入侵其他身體器官後，可能會引發併發症，包括腦膜炎雙球菌血症、流行性腦膜炎、心肌炎等，絕不能輕視其威脅。他提到，根據英國公共衛生部（PHE）監測數據，近90%死於侵襲性腦膜炎球菌疾病的兒童和青少年是在診斷後24小時內死亡。

關日華又表示，若感染腦膜炎雙球菌，病情惡化時或會出現皮疹，屬嚴重症狀，建議家長可嘗試用玻璃杯壓在子女的紅疹位置並滾動，如紅疹未有退散，有可能是腦膜炎症狀。他又引述加拿大研究指出，接種血清B型腦膜炎雙球菌疫苗後，發病率下降96%，呼籲幼兒及青少年按當地情况接種適合的疫苗。

相關字詞﹕腦膜炎雙球菌 香港醫院藥劑師學會

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