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下半年擬訪歐美澳中東 陳茂波：鞏固傳統市場兼拓新資金

【明報專訊】財政司長陳茂波（圖）昨日於網誌表示，香港一直以來在國際經貿中的角色獨特，需要發揮這項優勢和功能，為國家作出貢獻、為自己取得更好發展。繼特首李家超上周率團訪問東盟三國之後，陳茂波稱，政府團隊往後會繼續積極外訪，而他下半年將會到訪歐美、澳洲和中東等地。陳茂波指出，此類外訪可鞏固傳統與香港關係密切的市場的投資者和資金，同時全力開拓具潛質的新市場、新資金來源。

陳茂波表示，目前本港整體經濟狀况尚算平穩，第二季本地生產總值（GDP）按年增長3.3%，其中拉動本港經濟的「三頭馬車」中，貨物出口及投資開支均錄得升幅，但由於旅客及市民消費模式改變，以及港元匯率偏強等因素，為私人消費帶來一定壓力。他表示，企業只要能匯聚資源、靈活創新，包括善用科技為業務帶來更多新的突破點，甚至創造新的商業模式，相信可以開創新的機遇。陳茂波舉例，商界可抓準刺激消費的時點，例如最近的奧運熱潮，配合更多宣傳推廣和優惠，自然可以幫助增加生意量。

3年辦60國際展 料吸22萬人

陳茂波又指出，中央各項惠港措施相繼落實推行，必定可以推動本地旅遊和消費相關行業的發展。他稱，政府會繼續加強開發會展旅客這類高消費的客源，又提到旅發局已促成及競投逾60個大型國際會展活動，由今年至2026年期間在港舉行，預料可吸引至少22萬人次參加。

讚港隊奧運 倡商界多宣傳吸金

對於巴黎奧運已舉行約一半的賽事，陳茂波表示，今屆香港代表隊至今已取得兩金兩銅的驕人成績，即使透過電視直播觀看賽事，都能感受到其中的激烈和緊張氣氛。陳讚揚運動員經歷長時間、高強度的訓練，經年累月的堅持與不斷突破自己，鬥志、堅毅與不屈的精神，是為社會帶來正能量的勵志故事。

相關字詞﹕巴黎奧運 李家超外訪 陳茂波外訪 陳茂波

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