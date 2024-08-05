拒公布登記率本報投訴 申訴署裁不成立有缺失

指延時回應傳媒無合理理由

選舉處去年拒絕本報引用《公開資料守則》查詢各年齡組別的估算合資格選民人數，表示正檢視估算方式，僅提供整體選民登記率。本報今年3月向申訴專員公署投訴，指選舉處拒絕提供已備存及曾經公開的資料，並指選舉處未有解釋為何可以公開整體選民登記率，卻不能交代各年齡層的登記率。

選舉處回應申訴署調查時，首次披露部分年齡及性別分項的實際選民多於估算合資格選民人數。調查報告引述選舉處稱，檢視估算方法源於懷疑現行算式的可靠程度，如廣泛報道有問題數據，極有可能誤導公眾，提供相關資料是不負責任，認為待檢視估算方式後才公布數據較合適。申訴署認為披露有關數據可能令人產生誤解，選舉處拒絕提供並非無理，裁定本報投訴不成立。

不過，申訴署指出，選舉處當初沒有援引《公開資料守則》解釋理據，但認為處方已因應調查說明原因，「不失為亡羊補牢之舉」；另指出選舉處處理本報申請時延長回應時限，惟無證據顯示遇有特殊情况。申訴署認為選舉處有缺失，建議加強培訓職員嚴格按照守則處理申請。