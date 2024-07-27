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選民登記率超100% 誤差延3年始檢視 選舉處：檢討前不宜猜測 學者料因移民保留選民身分

【明報專訊】選舉事務處去年以檢視估算方式為由，拒公布按年齡層劃分的選民登記率。本報及後向申訴專員公署投訴（見另稿），公署調查報告披露選舉處早於2020年發現，個別年齡及性別分項的實際登記選民，多於估算合資格選民，即登記率高於100%，到2023年發現仍然出錯，遂要全面檢視估算登記率的方式。有學者分析，估算合資格選民人數因移民潮減少，但現時制度實際容許離港後保留選民身分，令登記選民人數沒相應減少，導致其有機會多於估算合資格選民。

明報記者 鄭啟智

根據法例，年滿18歲並通常居港的永久居民均合資格成為選民，選舉事務處透過估算人口數字，及永久居民身分證持有人比例，估算合資格登記為選民的人數，從而得出「選民登記率」。申訴署就本報投訴作調查，披露選舉處早於2020年發現，個別年齡及性別分項的登記選民，多於估算合資格選民人數，即選民登記率大於100%，惟當時判斷屬於「基礎數據的輕微誤差所致」，調整後繼續使用數據。直到去年選舉處發現情况持續，認為「在邏輯上並不符合常理」，遂全面檢視估算方式。根據選舉處數字，去年估算整體選民登記率為88.6%。

拒披露年齡層登記率

選舉處去年稱檢視估算方式

選舉處沒有交代選民登記率出錯的年齡組別。本報按選舉處算式自行以官方數據推算，發現在2020年21至25歲、26至30歲兩個年齡層，實際選民均多於估算合資格選民登記率，去年26至30歲的推算選民登記率仍超過100%（見圖）。

對於估算方式出現誤差的原因，選舉處回覆本報稱正全面檢視，待完成後才可充分掌握情况，在此之前不宜作出不必要的猜測或沒有根據的論述。至於為何首次發現選民登記率逾100%時判斷屬「輕微誤差」，相隔3年才檢視估算方式，選舉處沒有正面回應，並重申登記率非精確統計資料，主要用作內部參考，按需要調整估算方式屬正常。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，近年大批港人移民，政府沒有系統性統計移民數字、年齡及性別等，令估算選民登記率時出現以往未見的不確定因素。他指出，估算合資格選民人數的基礎是人口，會因為人口移出而減少；目前制度容許離港後保留選民身分，令實際登記選民不斷累積增加，沒有隨分母相應減少，選民登記率就可能大於100%。

陳家洛認為，除非掌握移民數字及多少選民不再符合「通常居港」要求，否則難以準確估算登記率，倘當局修改算式加入更多變量推算，更容易出現誤差。他認為選舉處可沿用現行算式，但清楚解釋數據及誤差，並建議從政策層面糾正問題，例如因應大批選民離港，要求全部選民「再登記」。

田北辰質疑僥倖心態 促交代

實政圓桌立法會議員田北辰批評，選舉處對錯估選民登記率一直秘而不宣，到申訴署調查才交代，做法「離譜」，又質疑首次發現數據有問題後沒立即糾正，「抱僥倖心態希望問題自己消失」。他認為倘移民潮導致選民登記率出錯，數據參考作用成疑，促請選舉處盡快檢視後主動交代。選委界立法會議員江玉歡強調選舉處主理選舉事務，公眾信心十分重要，當局沒主動公開事件會令市民憂慮有否其他問題未披露。

相關字詞﹕選舉事務處 移民 移民潮 選民登記率 選民登記 選民人數

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