灣區熱搜：構思製作推廣一腳踢 吸客需不斷創新款式

曾當電視台編劇 笑言同樣「無到有」

不到黃河心不死，游文香所恃的是在電視台做了10年編劇的經驗。「以前做一個劇集或節目，要請什麼嘉賓、走訪什麼地方、講什麼內容，然後到播出、收視如何、市場反應如何、會不會有續集等，都是由零到一做起。」她笑言，現在經營嘉甸也一樣，由構思系列、設計重點元素、有故事內容，到製作產品、推廣，也是從無到有一腳踢，「因此每個系列都很花時間去創作，思考如何將地標、植物及適合的顏色等結合在一起，豐富畫面」。

此外，產品需要不斷更新才能吸引消費者，「我們的產品是隔一段時間就會換新，賣完這批貨就會下架，再出新款，未必一直會售賣同一款式」。游文香說，消費者心理是縱喜歡你的品牌，來來去去都是那些款式也沒意思，因此要不斷創作才能持續，「對於我們來說是一個挑戰」。

除了產品設計的創新要費腦汁，游文香也說，尋找合作商及有限的拓展資金也是問題，但她相信只要設計及質量等各方面做好，消費者始終會感受產品的誠意，「我們也會要求自己不能得過且過，當然也明白不是所有事情都能夠很完美，但希望就如電視節目播出後，只要沒出錯或者太多混亂畫面，以後再看市場反應調整，我覺得這方面更重要」。