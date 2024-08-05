灣區熱搜：舞獅點心化精品 港品牌攻入灣區 按消費文化差異調整種類 穗賣冰箱貼受歡迎

明報記者 司徒聰穎

「JARDIN DES FONTAINES是法文，JARDIN指花園，譯音嘉甸；FONTAINES是噴泉；全句意思是有噴泉的花園庭園，代表着舒適幸福，輕鬆寫意，希望買了我們產品的每個人，回到家都擁有這份感覺。」嘉甸原創設計產品包括絲巾、單肩包、家居用品等。游文香說，現今世代大眾追求生活品味，青睞能增添生活趣味和個性的精品，不過她留意到香港的生活精品牌子零散，價格偏高，故萌生創辦自家品牌的念頭。

大佛金紫荊元素 在穗變廣州塔陳家祠

嘉甸有八大系列，每個系列對應不同的花卉，貫徹花園之感，並穿插一些國家地區的文化特色。「我很喜歡旅行，每次旅行都會特別留意當地文化特點，譬如最新系列是維納斯花園，靈感來源希臘神話中的愛神維納斯，設計元素包括風信子、虞美人等鮮花。」此外，游文香也有滲入大量香港元素的得閒飲茶系列，「『得閒飲茶』是香港人的口頭禪，我們以此為靈感創作，將香港的茶樓文化、建築、交通工具等融入產品，例如在絲巾上可以見到金紫荊廣場、天壇大佛、點心車、叉燒包等元素，顏色則選取了晴天時維多利亞港的藍色」。

為拓展市場及增加曝光，去年兩地通關後游文香決定北上發展，除了參加貿發局在大灣區舉辦的香港時尚潮流產品推廣活動，早前更在廣州設立了嘉甸首個內地中心。「內地消費者很喜歡香港品牌，市場反應不錯，尤其是年輕人願意接受新事物和比較特色的產品。」為迎合市場，游文香專門設計了融合廣州文化的「百貨系列粵夢城韻」，在產品中加入廣州塔、陳家祠、上下九、舞龍舞獅、木棉花、點心、花磚等羊城元素。

除設計上加入本土風格，游文香也發現兩地消費者對生活精品的喜好不同，「在香港，絲巾、單肩包比較受歡迎，內地則是單肩包、杯墊等，此外來到廣州才發覺冰箱貼很受歡迎」。游文香解釋，很多來廣州的旅客會購買冰箱貼當手信或自用，「所以我們後來也增加了冰箱貼這款產品」。

出品兩大堅持 目標攻海外

雖說為了進軍大灣區，產品設計會考慮當地消費者喜好，但對於自家出品，游文香有兩大堅持，「第一是要好看易打理，「例如買一條絲巾，用之前又要洗又要熨，工序多了就變得不想用了，所以我們的絲巾、單肩包是可以直接放入洗衣機清洗」；第二點是質量，雖然絲巾、單肩包只賣百多兩百元，「用的布料都要經過測試，例如在陽光下曝曬一段時間或多次洗衣機清洗，是否會甩色變黃，沒問題才生產出售，好像我們的單肩包，就是使用肌理布製作，不變黃不甩色不縮水」。

現時嘉甸在深圳、廣州、北京、上海、武漢、成都等地有逾40個銷售點。今年3月，貿發局舉辦的Fashion Hong Kong 2024首站於法國巴黎舉行，並以快閃店形式展出11個香港新晉設計師的品牌，嘉甸是其一。對於入灣區攻海外，游文香笑言目標是可在全國有100個銷售點及出海其他歐洲城市，將嘉甸打造成國際品牌。