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港聞

港聞二

老婦捱撞 途人合力抬車 送院不治 司機被捕扣查

【明報專訊】九旬婦昨於土瓜灣馬坑涌道被私家車捲入車底，昏迷送院，最終不治。私家車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，昨晚被扣查。多名市民合力抬起車救出事主，有份救人的市民說抬車過程約一分鐘，「如果無咁多熱心市民真係抬唔起」。

昨午5時許，警方接報土瓜灣馬坑涌道3號發生交通意外，正在過路的90歲石姓女事主被一輛私家車撞到，被困車底，昏迷不醒，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，其後證實不治。

37歲張姓男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，私家車拖走檢驗。案件交由西九龍總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲目擊者致電36619062與警方聯絡。

現場消息稱，私家車從中華大廈停車場駛出轉入馬坑涌道，在停車場出口位置撞到過路老婦，車輛隨即失控撞向右邊鐵欄，老婦被捲入車底昏迷。

據其他駕駛者的車cam片段，私家車駛出時疑未有察覺事主，直接將她撞倒。

救人市民稱一呼百應

「全部衝晒去幫手」

有份救人的王先生原本在其家族經營的酒舖內，該店在意外現場對面，「啲人一開始嗌，已經全部人衝晒去幫手」，他得知意外發生後亦即跑上前與其他街坊合力抬車，他說當時約有十幾人將車尾抬起，然後將車移向左邊，整個過程約1分鐘。王稱，「部車真係有啲重，抬完隻手都有啲痛」。其後兩三名男子上前觀察傷者情况，見她已無反應。王說事主後腦位置有血，腳部被割傷，相信車輛壓住她整個身體。

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